Lata 90. to nie był dobry czas dla polskiej piłki nożnej. Nasza reprezentacja nie zagrała ani na Euro, ani na Mundialu. Na pocieszenie został nam srebrny medal olimpijski dla naszych piłkarzy w Barcelonie. W piłce klubowej udało nam się jednak osiągnąć coś, co dziś wydaje się być poza zasięgiem. W sezonie 1995/96 Lega Warszawa dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie uległa Panathinaikosowi Ateny (Z Krzysztofem Warzychą i Józefem Wandzikiem). W latach 90. emocji nie brakowało nie tylko w Lidzie Mistrzów, lecz także w Pucharze UEFA i Pucharze Zdobywców Pucharów. Pamiętasz te mecze? Rozwiąż QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP i cofnij się do niezapomnianych lat 90. Przygotowaliśmy 19 pytań. Nie musisz być wielkim ekspertem, bo zdobyć 70 procent punktów. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP. Pamiętasz te mecze? Pytanie 1 z 19 Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 95/96 uległa: Fenerbahce Stambuł PSV Eindhoven Panathinaikosowi Ateny Dalej

