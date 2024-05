Ludzie kochają jej naturalność

Katarzyna Dowbor to jedna z najbardziej lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Jej otwartość i serdeczność budzi w ludziach ogromną sympatię. Dlatego też nowe władze Telewizji Polskiej postanowiły to wykorzystać i zatrudniły byłą gwiazdę Polsatu w "Pytaniu na śniadanie", gdzie jest jedną z prowadzących. Pani Katarzyna idzie z biegiem czasu i w ostatnich miesiącach coraz częściej jest aktywna również w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją niemal 200 tys. osób.

Katarzyna Dowbor pokazała się w łóżku bez makijażu!

W majówkę dziennikarka i prezenterka telewizyjna zamieściła na Instagramie prywatne nagranie ze swojego domu. "Tak wygląda mój każdy poranek!" - taki napis widniał na filmie, który zaczyna się od porannego budzika. Pani Katarzyna włącza światło i przeciąga się przed kamerą telefonu. Widać na nim, że jest bez makijażu. Potem pędzi w szlafroku do łazienki i wskakuje w dres. Następnie zbiega po schodach do kuchni, by dać swoim ukochanym zwierzakom jeść. Przy okazji pokazała jak wygląda jej dom po remoncie, który przeprowadziła w programie "Dowborowa od nowa".

"Dzień dobry! Witamy was bardzo serdecznie razem z Yeagerem. To taki mężczyzna, który mnie codziennie budzi o godz. piątej rano, krzycząc "mama jeść". Wtedy zaczyna się mój dzień. Ale ja uwielbiam te poranki, kiedy daje najpierw jeść kotom, no bo one najgłośniej krzyczą, potem koniom, a na końcu psom. I dopiero ja mogę zasiąść do porannej kawy. Ta poranna kawa w ogrodzie, w taką pogodę, to jest coś fantastycznego" - poinformowała na Instagramie.

Spędziła z widzami majówkę

Katarzyna Dowbor zdradziła, dlaczego majówkę postanowiła spędzić w swoim domu.

"Ja swój długi weekend majowy spędzam w swoim ogrodzie, dlatego że tak wybrałam, że tak chciałam, a to dlatego, że mam się spotkać z wami 2 maja w "Pytaniu na śniadanie" - dodała.

Katarzyna Dowbor w pierwszym wywiadzie telewizyjnym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.