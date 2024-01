Katarzyna Dowbor wraca do TVP? Będzie nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie"! Jeszcze w styczniu

Katarzyna Dwobor z Telewizją Polską była związana przez całe lata. Potem, po nagłym zwolnieniu dziennikarka przeszła do Polsatu, gdzie przez 10 lat prowadziła jeden z hitów słonecznej stacji - "Nasz nowy dom". W ubiegłym roku dyrektor programowy Edward Miszczak postanowił podziękować pani Kasi za współpracę, co wywołało wielkie oburzenie wśród opinii publicznej. Reakcje fanów były bardzo gwałtowne, wielu fanów na znak protestu zdecydowało się nie oglądać show z nową prowadząca, która została Ela Romanowska. Gdy jesienią okazało się, że oglądalność programu spadła, wiele osób liczyło na przywrócenie dziennikarki. Katarzyna Dowbor zamknęła jednak za sobą ten rozdział kariery. Wraz Z Canal+ Domo zrealizowała nowy program wnętrzarski "Dowborowa od nowa", w którym remontowała swój dom. Emisja jest zaplanowana na marzec tego roku, ale odcinek pilotażowy, pokazany w grudniu ubiegłego roku cieszył się ogromnym powodzeniem.

Katarzyna Dowbor nowa prowadzącą "Pytanie na śniadanie" w TVP

Wszystko wskazuje jednak na to, że aby zobaczyć ponownie Katarzynę Dowbor w telewizji, nie trzeba będzie czekać do marca. Jak poinformował Świat Gwiazd dziennikarka ma zostać nowa prowadzącą "Pytania na śniadanie". Po zmianach, jakie zaszły w TVP w ostatnim czasie, do telewizji publicznej powraca wiele gwiazd, ale takiej wiadomości nikt się nie spodziewał. Tymczasem umowa ma być na ostatniej prostej, dogrywane są szczegóły kontraktu i jeszcze w styczniu Katarzyna Dowbor ma się pojawić na antenie popularnej śniadaniówki. - To ma być wielki powrót gwiazdy do TVP. Katarzyna Dowbor zawsze robiła programy z misją i jak nikt inny pasuje do telewizji publicznej. (...) Jest przy tym rasową dziennikarką, z ogromnym doświadczeniem przed kamerą - informuje serwis.

Katarzyna Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". Znana jest data, to jeszcze w styczniu

Według informatora Świata Gwiazd Katarzyna Dowbor pojawi się w "Pytaniu na Śniadanie jeszcze styczniu. - Umowa z panią Kasia jest w ostatniej fazie negocjacji, ale na 99 procent to ją zobaczymy w nowej parze 27 stycznia - czytamy w informacji. Na razie nie podano, z kim Katarzyna Dowbor zostanie sparowana w programie. Aby sie o tym przekonać, trzeba będzie włączyć TVP w sobotę rano.

