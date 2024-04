Nagła zmiana zasad w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskakujące wieści tuż przed finałem. Pierwsza taka sytuacja w historii programu

Wielkie zmiany w Tańcu z Gwiazdami. Zaskakujące wieści tuż przed finałem

Nowa edycja programu "Taniec z Gwiazdami" dostarcza widzom Polsatu mnóstwo emocji. Już dawno w show nie pojawiło się tyle uznanych gwiazd takich jak: Maciej Musiał, Roxie Węgiel, Filip Chajzer czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Wielkie zamieszanie w mediach spowodował też udział słynnej "Królowej życia" czyli Dagmary Kaźmierskiej w parze z Marcinem Hakielem. Co prawda celebrytka zakończyła już swoją przygodę z programem, który opuściła z własnej woli ze względu na problemu zdrowotne, ale wciąż mówi się tylko niej. Niestety w bardzo złym kontekście. ZOBACZ: Portal ujawnia zeznania ofiary Dagmary! Porażająca relacja z pobicia i gwałtu

W niedzielę 28 kwietnia odbędzie się półfinał "Tańca z Gwiazdami". Niektórzy widzowie są tym zaskoczeni, ponieważ w grze zostały wciąż aż cztery pary. Tak, tak. To żaden błąd. W tym roku finisz tanecznego programu będzie bowiem wyglądał zupełnie inaczej.

Jak będzie wyglądał finał Tańca z Gwiazdami?

W półfinale z programem pożegna się jak zawsze jedna para. A to oznacza, że w finale o Kryształową Kulę zawalczą aż trzy, a nie tak jak do tej pory dwie pary. To wielka zmiana w zasadach programu "Taniec z Gwiazdami". To pierwszy raz w historii, kiedy zasady finału zostały zmienione.

Nie jest tajemnicą, że dzięki tej zmianie produkcja więcej zarobi na SMS-ach, bo będą je wysyłać sympatycy aż trzech par. Być może takie rozwiązanie w finale dostarczy widzom jeszcze większych emocji.

Przypomnijmy, że w finale programu ponownie zatańczą wszystkie pary tej edycji. Nie wiadomo jednak, co z występem Dagmary Kaźmierskiej, od której po ostatnich doniesieniach odcinają się wszystkie stacje telewizyjne, w których pracowała.

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" zaplanowano na 5 maja 2024 roku.

Komu kibicujecie? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.