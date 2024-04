Wyzywali go od "peda*ów", nauczyciele milczeli. Szokujące wyznanie gwiazdy "The Voice Kids" i "4Dreamers"

Dagmara Kaźmierska nie wystąpi w finale programu "Taniec z gwiazdami"

Po tym, gdy portal Goniec.pl opublikował artykuł o mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, w Polsacie wybuchała panika, której towarzyszy strach przed potężnymi stratami wizerunkowymi. Wiadomo już, że Polsat zdecydował się usunąć z ramówki program "Dagmara szuka męża", ale to nie rozwiązuje problemów stacji. Jak ustalił Pudelek, Dagmara Kaźmierska nie wystąpi także w finale programu "Taniec z gwiazdami", gdzie tradycyjnie biorą udział wszyscy uczestnicy trwającej edycji show. - Oficjalny komunikat ws. występu Dagmary w "Tańcu z Gwiazdami" nie został ogłoszony, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie zobaczymy jej na parkiecie 5 maja - przekazał informator portalu. "Super Express" potwierdził tę wiadomość w innym źródle.

Nerwowa atmosfera w Polsacie po ujawnieniu kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej

Dla Polsatu temat przeszłości Dagmary Kaźmierskiej jest wyjątkowo niewygodny. - Choć wiele osób zdawało sobie sprawę, że przeszłość Dagmary budzi kontrowersje, niewielu wiedziało, że może tak oburzać. Mimo wszystko liczono, że sprawa nie zostanie rozpowszechniona po tak wielu latach, zwłaszcza że Kaźmierska wcześniej robiła karierę w TTV (kanał należący do TVN). Atmosfera w Polsacie jest bardzo nerwowa, wszyscy najchętniej odcięliby się od sprawy - mówi Pudelkowi informator. Na domiar złego 26 kwietnia pojawił się kolejny materiał opisujący to, czym Dagmara Kaźmierska miała zajmować się w trakcie swojej przestępczej "kariery". Z zeznań, do których dotarł Fakt.pl wynikać ma, że "Królowa życia" groziła jednej ze swoich ofiar, że "ogoli ją na łyso i że zabiorą jej dziecko". Ta sama kobieta miała zostać też dotkliwie pobita przez Dagmarę Kaźmierską.

