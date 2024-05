Nie żyje wielka gwiazda "Władcy pierścieni" i "Titanica". Ludzie go kochali

Putin pokazał się na mszy! Widok jego twarzy może zdziwić. Co się stało?

"Do zobaczenia Nasz Przyjacielu, Nasz Królu. Nigdy cię nie zapomnimy. »Był bowiem łagodnym sercem i wielkim królem i dotrzymywał przysięgi; i wyłonił się z cienia ku ostatniemu pogodnemu porankowi«" - w ten wzruszający sposób na platformie X (dawniej Twitter) pożegnał zmarłego aktora Elijah Wood, który Bernarda Hilla spotkał na planie "Władcy pierścieni". To właśnie role w tej superprodukcji oraz w "Titanicu" przyniosły Hillowi status jedynego na świecie aktora, grającego w dwóch filmach, które zdobyły rekordową liczbę Oscarów.

Zmarł znany aktor. Widzowie go kochali

Bernard Hill zmarł w niedzielę (5 maja) nad ranem. Informację o jego śmierci przekazał brytyjskiej stacji BBC jego agent, Lou Coulson. "Bernard był prawdziwym dżentelmenem i niezwykle utalentowanym artystą. Był niesamowitym człowiekiem i jesteśmy zasmuceni wiadomością o jego śmierci. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie. Będzie nam go bardzo brakowało" - napisała w oświadczeniu jego agencja aktorska. Nikt nie podaje na razie oficjalnej przyczyny śmierci gwiazdora, jednak wygląda na to, że zmarł nagle. Jak przekazuje "Page Six", uwielbiany przez fanów aktor w tym tygodniu miał gościć na Liverpool Comic-Con. Hill miał żonę i jednego syna.

Nie żyje Bernard Hill

Jak przypomina PAP, aktor urodził się w 1944 roku w Manchesterze, gdzie w 1970 roku ukończył studia aktorskie. Grał w filmach, teatrze i w telewizyjnych produkcjach. Jego pierwszą znaczącą rolą była postać Yossera Hughesa, mieszkańca Liverpoolu, który zmagał się i często nie radził sobie z bezrobociem, w dramacie telewizyjnym BBC z początku lat 80. "Boys from the Blackstuff". Za tę rolę był nominowany do nagrody brytyjskiego przemysłu filmowego BAFTA. Zmarł w wieku 79 lat.

RIP Bernard Hill. The only actor to have starred in two films that won 11 Oscars. pic.twitter.com/KYxGTK3NS1— All The Right Movies (@ATRightMovies) May 5, 2024

So long to our friend, our king, Bernard Hill. We will never forget you. “For he was a gentle heart and a great king and kept his oaths; and he rose out of the shadows to a last fair morning.”photo by Viggo pic.twitter.com/lxjepm5rUZ— Elijah Wood (@elijahwood) May 5, 2024