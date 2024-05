Rosja chce utworzyć "strefę sanitarną"? Jest mowa o Polsce

Plotki o sławnej parze to prawda?! "Postanowił to zakończyć, już się wyprowadził"

Poeta strzelał do premiera! Sąd podjął decyzję. Jaki jest stan Roberta Fico?

Dmitrij Miedwiediew rozważa utworzenie "strefy sanitarnej" przez Rosję na terytorium Polski. Mówi, co musiałoby się stać, by do tego doszło

Kiedy Ukraina otrzymała rakiety ATACMS o zasięgu do 300 kilometrów, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja będzie rozszerzać "zdemilitaryzowaną strefę buforową", by uchronić się przed atakami ze strony Kijowa. Wtedy była mowa o strefie tworzonej na terenie Ukrainy. Teraz były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, znany ze skrajnych i agresywnych wypowiedzi dotyczących wojny na Ukrainie i możliwości eskalacji konfliktu, poszedł znacznie dalej. Potwierdził, że rozważana jest "strefa sanitarna" i zaczął w tym kontekście mówić o Polsce. Miedwiediew swoje stwierdzenia zamieścił w serwisie społecznościowym Telegram. Co napisał?

„Jeśli tak się stanie, gwarantowana strefa sanitarna będzie gdzieś na granicy z Polską. Albo już w samej Polsce”

„To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Putin mówi, że aby zapewnić sobie spokojne życie, nasz kraj będzie musiał utworzyć strefę sanitarną, w granicach których reżim neonazistowski nie będzie mógł uderzać w cele na terytorium Rosji [w tym oczywiście na wszystkie ziemie, które wróciły do naszego państwa]” - zaczął Miedwiediew, przez "reżim neonazistowski" rozumiejąc władze w Kijowie. Potem pisał o tym, co wydarzy się, jeśli USA dostarczą Ukrainie rakiety o zasięgu już nie 300, ale 500 kilometrów. „Jeśli tak się stanie, gwarantowana strefa sanitarna będzie gdzieś na granicy z Polską. Albo już w samej Polsce” – napisał Miedwiediew. Nie jest to zdecydowanie pierwsza tego typu wypowiedź tego polityka. Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, straszył już nawet nuklearną apokalipsą i końcem świata.

Sonda Przesmyk Suwalski. Czy Twoim zdaniem jest to rzeczywiście najniebezpieczniejsze miejsce na świecie? Tak Bzdura! Trudno powiedzieć...

"If it continues like this, the guaranteed sanitary zone will be somewhere at the border with Poland. Or in Poland itself" - Medvedev continues his threats to the West in case Ukraine receives long-range weapons. He posted this on his Telegram channel.Any bully gets nastier… https://t.co/PLrerQYsU6 pic.twitter.com/Ab0rn2XBAB— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 17, 2024

QUIZ. Wielki test geograficzny! Granice państw. Ostatnie pytania tylko dla geniuszy Pytanie 1 z 10 Czy Polska graniczy z Rosją? Tak Nie Dalej