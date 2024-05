Putin zlecił ćwiczenia użycia broni jądrowej. "Odpowiedź na groźby Zachodu"

Nie żyje wielka gwiazda "Władcy pierścieni" i "Titanica". Ludzie go kochali

Niepokojące wieści nadchodzą z Rosji. W poniedziałek, 6 maja, rosyjska agencja informacyjna TASS, powołując się na komunikat ministerstwa obrony Rosji przekazała, że Sztab Generalny rozpoczął przygotowania do ćwiczeń z formacjami rakietowymi Okręgu Południowego przy udziale sił lotniczych i morskich. Oficjalnie ćwiczenia mają być prowadzone w celu "zwiększenia poziomu gotowości rosyjskich niestrategicznych sił nuklearnych do realizacji misji bojowych". To jednak nie wszystko.

Rosja ćwiczy użycie broni jądrowej

Ćwiczenia oczywiście będą się odbywały z rozkazu Władimira Putina i - jak podaje departament obrony - manewry będą także odpowiedzią na "groźby i prowokacyjne wypowiedzi niektórych zachodnich przywódców". Ćwiczenia mają się rozpocząć w najbliższym czasie. Osoby biorące w nich udział przeprowadzą szereg działań "mających na celu przećwiczenie przygotowania i użycia niestrategicznej broni nuklearnej". W ocenie agencji Reutera oświadczenie resortu można interpretować jako zapowiedź ćwiczeń, których scenariusz zakłada przetestowanie użycia taktycznych pocisków nuklearnych, czyli rakiet zdolnych do przenoszenia ładunku nuklearnego na odległość maksymalnie około 500 km. 12 kwietnia Kreml poinformował o przeprowadzeniu udanej próby międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Według resortu obrony pocisk został wystrzelony z poligonu Kapustin Jar, położonego w obwodzie astrachańskim w europejskiej części kraju.

Europejskie agencje ostrzegają: Rosja szykuje zamachy w całej Europie

Komunikat o ćwiczeniach pojawił się dzień po tym, jak brytyjski "Financial Times" opublikował informację o tym, że europejskie agencje wywiadowcze ostrzegły swoje rządy, że Rosja planuje akcję sabotażu w całej Europie w związku z "wejściem w trwały konflikt z Zachodem". "Moskwa aktywnie przygotowuje zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę, wykonywane zarówno bezpośrednio, jak i przez tzw. pełnomocników".

‼️ The Russian Defense Ministry has announced an exercise during which the use of tactical nuclear weapons will be practiced "in response to provocative statements and threats" from the WestAccording to the ministry's statement, the exercises will be held on Putin's personal… pic.twitter.com/S3xno2RVyE— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2024