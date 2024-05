"Rosja planuje zamachy bombowe w Europie". Trzy wywiady ostrzegają przed atakami Putina

Wywiad trzech państw ostrzegają: Putin planuje "wejście w trwały konflikt z Zachodem". Służby w stanie najwyższej gotowości

Wojna na Ukrainie może zamienić się w wojnę światową, Władimir Putin może zaatakować NATO - takie spekulacje i ostrzeżenia narastają od miesięcy. Wypowiadali je nawet ważni politycy tacy jak szef Sojuszu Jens Stoltenberg lub premier Donald Tusk. Dmuchanie na zimne i przygotowania na wszelkie ewentualności, a może już coś więcej? Rosja naprawdę przygotowuje się do zaatakowania Zachodu? Niestety to coraz bardziej prawdopodobne. O zagrożeniu poznanym przez służby wywiadowcze trzech państw napisał brytyjski "Financial Times". Rządy są już powiadomione. Według tych doniesień Władimir Putin planuje "wejście w trwały konflikt z Zachodem". Nie zamierza robić tego przy pomocy choćby ataków rakietowych czy próby inwazji wojsk lądowych, a zamachów bombowych, podpaleń, niszczenia krytycznej infrastruktury - tak, jak choćby islamscy fanatycy z ISIS. "Rosja uczy się, jak mogłaby unieruchomić Europę. To rozgrzewka" - piszą dziennikarze "Financial Times".

Są pierwsze zatrzymania. Sabotażyści złapani w Niemczech i Wielkiej Brytanii mieli zlecenia z Moskwy?

Już wcześniej przedstawiciele wywiadów mówili o tego rodzaju zagrożeniu. "Oceniamy, że ryzyko kontrolowanych przez państwo aktów sabotażu jest znacznie zwiększone" – powiedział w kwietniu Thomas Haldenwang, szef niemieckiego wywiadu wewnętrznego podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu. Tymczasem zatrzymano już pierwsze osoby, które miały dokonywać tych aktów sabotażu. Niedawno w Bawarii dwóch mężczyzn o niemiecko-rosyjskim obywatelstwie pod zarzutem przygotowywania ataku na obiekty wojskowe i logistyczne w Niemczech. W Wielkiej Brytanii złapano dwóch mężczyzn, którzy mieli za zadanie podpalić magazyn ze sprzętem wojskowym dla Ukrainy. Ostatnia seria wykolejeń pociągów w Szwecji także jest podejrzana, do prób aktów sabotażu na kolei miało dochodzić również w Czechach. W związku z tymi wszystkimi doniesieniami służby bezpieczeństwa są w stanie najwyższej gotowości.

Sonda Czy wojna na Ukrainie rozleje się na kraje NATO? Tak Nie Nie mam zdania

‘Kremlin set to unleash wave of bombings across Europe after carrying out 'practice runs'’‘Kremlin agents are preparing to unleash a campaign of "covert bombings, arson and attacks on infrastructure" according to European intelligence services.’https://t.co/5BRo9j1JgS— Ramona (@desderamona) May 6, 2024

“We assess the risk of state-controlled acts of sabotage to be significantly increased,” said Thomas Haldenwang, head of German intelligence. Russia now seems comfortable carrying out operations on European soil “[with] a high potential for damage.” https://t.co/W94PLwX5kg via…— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 5, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przeciętny Polak zdobywa w nim 6/10. Przebijesz to? Pytanie 1 z 10 Na start coś łatwego. Którą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej świętowaliśmy w ubiegłym tygodniu? 20 22 25 Dalej