"Era pokoju w Europie dobiegła końca". Minister mówi o "większej pomocy w walce z Rosją"

"Żyjemy w erze przedwojennej" - powiedział niedawno premier Donald Tusk. Ostrzeżenia przed możliwością wybuchu wojny nie tylko na Ukrainie wypowiadali też wprost inni ważni politycy, m.in. Jens Stoltenberg. Ci ukraińscy mówią o tym najczęściej, zachęcając Zachód do dalszego pomagania w walce z rosyjskim najeźdźcą. Teraz niepokojące słowa na temat wojny na Ukrainie wypowiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Zachodnie kraje muszą zrozumieć, że "era pokoju w Europie dobiegła końca" - powiedział polityk w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian". Dodał, że Ukraina nieuchronnie będzie potrzebowała jeszcze większej pomocy, podkreślając, że sojusznicy powinni zrezygnować ze słów na rzecz działań. "Żaden pojedynczy pakiet nie powstrzyma Rosjan. Rosjan powstrzyma zjednoczony front całej Ukrainy i wszystkich jej partnerów" - przekonywał Kułeba. Odrzucił też możliwość negocjacji z Putinem, przypominając, że takie rozmowy odbyły się już wiele razy i nie przyniosły efektu. Czy ministrowi chodziło o rozważania nad wysłaniem tam zachodnich wojsk, o których mówił nie tak dawno prezydent Francji?

Prezydent Francji w lutym nieoczekiwanie i po raz pierwszy od wybuchu wojny stwierdził wprost, że "nie wyklucza" wysłania na Ukrainę zachodnich żołnierzy, choć obecnie nie ma zgody w tej sprawie ani nie zostały podjęte żadne decyzje. "Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę. Zrobimy wszystko, co musimy, aby Rosja nie wygrała" - mówił Macron. Prezydent Andrzej Duda, także obecny na spotkaniu, powiedział cytowany przez AP, że najgorętsze zakulisowe dyskusje polityków dotyczyły właśnie kwestii wysłania wojsk na Ukrainę i „nie było porozumienia w tej sprawie”. "Tutaj są różne opinie, ale takich decyzji nie ma" - mówił polski prezydent. Co na to USA? Urzędnik Białego Domu powiedział wtedy anonimowo agencji Reutera, że Stany Zjednoczone nie planują wysłania żołnierzy na Ukrainę.

Sobering message from Dmytro Kuleba: “The era of peace in Europe is over. Every time Ukrainian soldiers retreat from a Ukrainian town because of lack of ammunition russian soldiers are getting a few kilometers closer to your towns, your homes, your families and children.” 1/n pic.twitter.com/63GoErMUab— Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) February 19, 2024

