Znana marka otworzyła dwa sklepy w Warszawie! "Debiutuje na rynku outletowym"

- JACK&JONES to marka posiadająca ponad 1000 sklepów na całym świecie. Cieszy nas jej outletowy debiut w Warszawie, właśnie w FACTORY, najpopularniejszej sieci centrów tego formatu w kraju. Wierzę, że popularność naszych outletów wśród klientów, wysoki potencjał sprzedażowy i synergia działania marek dostępnych w naszych pasażach handlowych będą gwarantem powodzenia tych nowych sklepów na handlowej mapie stolicy – mówi Andrea Aburra, Head of Leasing Poland & Italy w NEINVER, który jest operatorem outletów FACTORY.

Salony outletowe JACK&JONES zostały otwarte w pierwszej połowie kwietnia tego roku.

W FACTORY Ursus liczy on 150 m² powierzchni handlowej, natomiast w FACTORY Annopol 200 m². To bogata oferta mody męskiej na każdą okazję, w stylu sportowej elegancji. Oprócz modnych fasonów jeansów, które są dla marki wiodącym produktem, klienci znajdą w obu sklepach szeroką ofertę spodni klasycznych Chino, koszul, swetrów czy bomberek. Nie brakuje też propozycji modnych t-shirtów, bluz i akcesoriów w outletowych cenach.

- Nasza strategia rozwoju sieci i marki opiera się na kanale outletowym. Warszawa była na liście naszych priorytetów, stąd otwarcie sklepów w dwóch lokalizacjach. Factory Ursus i Factory Annopol świetnie wpisują się w te plany ekspansji. Obecność marki w koncepcie outletowym, pozwala jej dotrzeć do szerokiego grona klientów i oferować kolekcje w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, niedostępnych w tradycyjnej sieci sprzedaży - mówi Joanna Gabrowska, Country Area Manager JACK&JONES BESTSELLER.

Salony outletowe JACK&JONES w FACTORY mają nowoczesny wystrój, który pozwala na najlepsze zaprezentowanie kolekcji w poszczególnych kategoriach. We wnętrzach dominują kolory szarości, połączone z naturalnym drewnem, metalem i mocnymi, niebieskimi akcentami. Ekspozycję poszczególnych produktów wspiera punktowe, ciepłe światło. Dla klientów przygotowano przestronne przymierzalnie.

FACTORY to największa sieć outletów w Polsce, zarządzana przez NEINVER, lidera rynku w Polsce i Hiszpanii oraz wiodącego operatora centrów tego formatu w Europie. Warszawskie outlety FACTORY prezentują ofertę popularnych marek lokalnych i światowych – premium i średniego segmentu niemal wszystkich kategorii: od mody damskiej i męskiej oraz obuwia i akcesoriów, przez bieliznę i galanterię skórzaną, po kosmetyki i artykuły dla domu. Mocną stronę oferty stanowią marki sportowe, outdoorowe i salony z jeansem. Wszystkie produkty dostępne są w outletowych cenach stale obniżonych od 30% do 70%.

FACTORY Ursus mieści się w popularnej, zachodniej dzielnicy Warszawy, z szybkim dostępem komunikacją miejską, a także połączeniem ze stołeczną obwodnicą, autostradą A2 i miejskimi drogami, prowadzącymi wprost do centrum miasta. FACTORY Annopol to jedyne centrum outletowe w Polsce, do którego dojechać można na zakupy metrem, ale również autobusami i tramwajami. Mieści się w prawobrzeżnej części stolicy na warszawskiej Białołęce, w pobliżu gęstej sieci dróg, prowadzących do szeregu miejscowości na Mazowszu.

