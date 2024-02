Zachodnie wojska wejdą na Ukrainę? Macron: "Zrobimy wszystko, co musimy"

Emmanuel Macron powiedział po spotkaniu przywódców w Paryżu, że nie można wykluczyć wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę. Niektóre kraje są za, inne przeciw

Od początku wojny na Ukrainie kraje zachodnie wspomagają ten kraj w walce z Władimirem Putinem, nie kryjąc dostaw uzbrojenia, szkoleń dla żołnierzy i potępienia dla rosyjskiej agresji. Mimo to nie było dotąd mowy o bezpośrednim włączeniu się do wojny, choć niektóre wypowiedzi rosyjskich polityków wskazywały na to, że już uważają wojnę na Ukrainie za wojnę z Zachodem. Siergiej Ławrow powiedział nawet, że "USA są w stanie wojny z Rosją", choć można to nazywać wojną hybrydową, ale nie zmienia to postaci rzeczy. W zeszłym miesiącu Władimir Putin prezydent Rosji cytowany przez agencję TASS stwierdził, iż tak naprawdę to nie Ukraina jest wrogiem Rosji, a Zachód jako całość. "Problem nie polega na tym, że pomagają naszemu przeciwnikowi. Oni są naszym przeciwnikiem" - mówił. Na samym początku inwazji groził też "najgorszymi konsekwencjami w historii" tym, którzy odważą się "interweniować z zewnątrz". Póki co jednak III wojna światowa na szczęście nie wybuchła i Putin wbrew obawom nie zaatakował kolejnych państw. Co jednak powie na to, co obwieścił Emmanuel Macron po spotkaniu zachodnich przywódców w Paryżu?

Macron: "Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę". Andrzej Duda: "Są różne opinie, nie ma porozumienia w tej sprawie"

Prezydent Francji nieoczekiwanie i po raz pierwszy od wybuchu wojny stwierdził wprost, że "nie wyklucza" wysłania na Ukrainę zachodnich żołnierzy, choć obecnie nie ma zgody w tej sprawie ani nie zostały podjęte żadne decyzje. "Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę. Zrobimy wszystko, co musimy, aby Rosja nie wygrała" - mówił Macron. Prezydent Andrzej Duda, także obecny na spotkaniu, powiedział cytowany przez AP, że najgorętsze zakulisowe dyskusje polityków dotyczyły właśnie kwestii wysłania wojsk na Ukrainę i „nie było porozumienia w tej sprawie”. "Tutaj są różne opinie, ale takich decyzji nie ma" - mówił polski prezydent. Co na to USA? Wygląda na to, że nie są zainteresowane udziałem w wojnie. Urzędnik Białego Domu powiedział anonimowo agencji Reutera, że Stany Zjednoczone nie planują wysłania żołnierzy na Ukrainę. Spośród państw europejskich wykluczyła to Słowacja, polscy politycy nie sprecyzowali, jakie było stanowisko naszego rządu.

