Awaria w elektrowni atomowej na Ukrainie? Sprzeczne informacje, władze zaprzeczają

NV: w Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie doszło do awarii. Władze zaprzeczają, deputowani potwierdzają. Prawda czy "rosyjska narracja"?

Obawy związane z możliwością skażenia radioaktywnego pojawiają się od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Najpierw chodziło o słynny Czarnobyl blisko granicy z Białorusią, potem o Zaporoską Elektrownię Atomową. Ale to nie jedyne takie zakłady na Ukrainie. Jest jeszcze Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa blisko miejscowości Jużnoukrajinśk w obwodzie mikołajowskim, dość blisko granicy z Mołdawią i około 600 kilometrów od Przemyśla w Polsce. Pojawiły się informacje o tym, że doszło tam do awarii. Na temat całej sytuacji krążą sprzeczne informacje. Oficjalnie władze wszystkiemu zaprzeczają, anonimowe źródła w parlamencie potwierdzają dla ukraińskich mediów, że takie zdarzenie miało miejsce. Co i kiedy się stało? Czy jest jakieś zagrożenie?

Informacje o awarii podał portal NV powołując się na anonimowe źródła w parlamencie. Do awarii miało dojść w nocy z 15 na 16 lipca

Informacje o awarii w ukraińskiej elektrowni atomowej podał portal NV powołując się na anonimowe źródła w Radzie Najwyższej (czyli w parlamencie) Ukrainy. Do awarii miało dojść w nocy z 15 na 16 lipca. "NV Biznes rozmawiał z kilkoma przedstawicielami władzy w parlamencie i źródłem w branży energetycznej. Wszyscy potwierdzili fakt, że dwa transformatory uległy awarii w dniach 15-16 lipca, co doprowadziło do zimnego wyłączenia jednego z reaktorów w Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej" - piszą ukraiński dziennikarze.

"Tak, transformatory uległy awarii. Spaliły się. Głównym powodem jest anomalny upał"

"Tak, transformatory uległy awarii. Spaliły się. Miało to dalszy skutek i blok o mocy 1000 megawatów został wyłączony. Został on przywrócony do sieci w ciągu jednego dnia. Głównym powodem jest anomalny upał" - powiedział NV jeden z rozmówców w kierownictwie prezydenckiej rządzącej partii Sługa Narodu. Źródło w branży energetycznej podało, że zbiorniki oleju w dwóch transformatorach wysokiego napięcia w podstacji elektrowni eksplodowały, a istotność wypadku w skali od 1 do 10 oceniono na 3-4 punkty. Rząd i minister energetyki zaprzeczyły, by w ogóle taka sytuacja miała miejsce i nazywają doniesienia "rosyjską narracją".

Dzisiejszy (26 lipca) komunikat Państwowej Agencji Atomistyki głosi, że nie odnotowano "żadnych niepokojących wskazań

"Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji już wyraziło swoje stanowisko, że wszystko to jest fałsz, a najciekawsze jest to, że informacje te pojawiły się najpierw na rosyjskich kanałach" - powiedział minister. "Następnie zostały rozpowszechnione przez ekspertów w ukraińskich mediach. Cóż, to wszystko nieprawda, ten blok działa - powiedział minister Herman Hałuszczenko. Jednak kiedy do elektrowni zwrócił się deputowany Jarosław Żełezniak, otrzymał całkowicie odmienną odpowiedź. Na szczęście brak doniesień o tym, by coś niepokojącego działo się na terenie Ukrainy czy Polski. Dzisiejszy (26 lipca) komunikat Państwowej Agencji Atomistyki głosi, że nie odnotowano "żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska".

Ukraine's Energy Ministry continues to insist nuclear plant accident is Russian propaganda fakehttps://t.co/veeTzqYw5B— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) July 25, 2024

