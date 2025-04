Trump ostrzega: "USA mają najpotężniejszą broń na świecie. Nikt o niej nie wie!"

9 kwietnia, zaledwie tydzień po tym, jak światowe rynki wpadły w panikę po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa kolosalnych ceł wzajemnych, prezydent USA wycofał się z tego pomysłu. Trump ogłosił, że z uwagi na fakt, iż ponad 75 państw zgłosiło się do Waszyngtonu z ofertą negocjacji handlowych i państwa te nie podjęły działań odwetowych, zdecydował się wstrzymać obowiązywanie podwyższonej stawki dla reszty państw na 90 dni. W tym czasie mają obowiązywać cła podstawowe, które wynoszą 10 procent. "Ludzie trochę wyskakują poza linię. Trochę się wystraszyli, ludzie się bali" - powiedział. Jednocześnie odrzucił sugestie, że nagłe zmiany zdań podważają jego wiarygodność, twierdząc, że konieczna jest "elastyczność". "Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o elastyczność. Mógłbym powiedzieć: oto ściana i przejdę przez nią. Przejdę przez nią bez względu na wszystko. (...) Czasami musisz być w stanie przejść pod ścianą, wokół ściany".

Trump: "Nasz kraj jest o wiele potężniejszy niż się wydaje"

Donald Trump nie zawiesił jedynie ceł na Chiny, które podwyższył do 125 procent. Od razu pojawiły się obawy, że to spowoduje narastanie konfliktu handlowego z Chinami. Odnosząc się do tego podczas konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym prezydent Sanów Zjednoczonych nagle wypalił: "Jesteśmy bardzo potężni. Ten kraj jest bardzo potężny — o wiele potężniejszy, niż ludzie sądzą. Mamy broń, o której nikt nie ma pojęcia, czym ona jest, a jest to najpotężniejsza broń na świecie. Potężniejsza niż ta, którą ma ktokolwiek inny, nawet blisko". Dodał też, że "chiński prezydent Xi Jinping, jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, nie będzie dalej eskalował sprawy. On dokładnie wie, co trzeba zrobić".

Ekspert: "Trump nie wie, o czym mówi"

Całą sytuację skomentował CNN były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA John Bolton. "To, co robi Trump, to ogromna okazja dla Chin w skali światowej. Te cła są formą ekonomicznego analfabetyzmu. Trump nie ma pojęcia, o czym mówi, nie wie, jak działają cła" - powiedział. I dodał: "Zamiast stawić czoło krajowi, który od dziesięcioleci kradnie naszą własność intelektualną, zjednoczyć naszych sojuszników, którzy też cierpią z powodu kradzieży własności intelektualnej przez Chiny, i podjąć skoordynowane działania, prowadzimy wojnę z naszymi największymi partnerami handlowymi i jednocześnie idziemy na wojnę z Chinami".

"The Europe Today" przypomina, że nie jest to pierwszy raz, gdy Trump mówi o tajemniczej ekstremalnej broni. "W 2020 r. publicznie chwalił się tzw. super duper missile, która może podróżować 17 razy szybciej niż istniejąca broń, chociaż Pentagon nigdy nie potwierdził istnienia takiego systemu" - czytamy.