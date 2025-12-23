Dwóch Polaków podejrzanych o zabójstwo dwóch Niemców w Hiszpanii zostało zatrzymanych po długiej obławie.

Tragedia rozegrała się w domu na Costa Blanca w pobliżu Elche, gdzie Polacy nielegalnie zajmowali budynek, co doprowadziło do brutalnej konfrontacji.

Hiszpania. Dwaj Polacy podejrzani zabicie dwóch Niemców

Dwaj Polacy, którzy są podejrzani o zabicie dwóch Niemców w Hiszpanii, zostali już zatrzymani - poinformował "El Pais". Zanim wpadli w ręce policji, obaj zabarykadowali się w środku na co najmniej kilka godzin. Według hiszpańskich mediów Polacy zajmowali dom w rejonie Costa Blanca w pobliżu Elche nielegalnie, korzystając z nieobecności właścicieli.

Nie wiadomo, czy byli nimi trzej obywatele Niemiec, ale gdy cała trójka zjawiła się w budynku w poniedziałek, 22 grudnia, między oboma grupami miało dojść do awantury. W jej wyniku dwóch Niemców zginęło, a trzeci jest w stanie krytycznym i trafił do szpitala - niektóre źródła podają, że na miejscu znaleziono również ranną kobietę. Hiszpańska policja, którą cytuje Euronews.com, poinformowała, że zbrodnia miała wyjątkowy brutalny przebieg, bo ofiary zginęły od ciosów kijami i narzędziami o tępych krawędziach.

Służby ratownicze miał zaalarmować sąsiad, który widział, jak jacyś ludzie ładują dwa ciała do samochodu na Camí del Molar, lokalnej drodze. Gdy zbrodnia wyszła na jaw, na miejscu pojawiła sie m.in. Gwardia Cywilna, który dostała się do domu podczas szturmu, mając pewność, że Polacy nie są uzbrojeni i że nie przetrzymują zakładników.