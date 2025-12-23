Kaczyński z „aniołkiem” złożył życzenia. Co powiedział prezes PiS?

Kaczyński: „Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim Polakom”
W nagraniu Jarosław Kaczyński zwraca się bezpośrednio do obywateli, podkreślając rodzinny i wspólnotowy charakter Bożego Narodzenia. To właśnie jego wypowiedź przykuwa dziś największą uwagę internautów.
„Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zarówno mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, ale wszystkim, wszystkim Polakom, wszystkim Polkom i Polakom naprawdę, żeby to były dobre, rodzinne święta” – mówi prezes PiS.
Ten fragment jest najczęściej cytowany i udostępniany, a użytkownicy sieci zwracają uwagę na emocjonalny, bezpośredni ton wypowiedzi.
Świąteczne życzenia bez politycznego dystansu
Nagranie ma prostą formę i wyraźnie odbiega od klasycznych, oficjalnych wystąpień. Brak scenariuszowej oprawy i krótkie, konkretne słowa prezesa PiS sprawiły, że materiał zyskał viralowy charakter.
Komentujący podkreślają, że Kaczyński rzadko pojawia się w takiej odsłonie – bez mównicy, bez długiego przemówienia, z jasnym i uniwersalnym przekazem skierowanym do wszystkich obywateli, niezależnie od sympatii politycznych.
Nagranie z PiS hitem świątecznego internetu
Wideo błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych. Jedni odbierają je jako gest jednoczący, inni jako przemyślany element świątecznej komunikacji politycznej. Niezależnie od ocen, jedno jest pewne: życzenia Jarosława Kaczyńskiego stały się jednym z najgłośniejszych politycznych tematów w sieci w okresie Bożego Narodzenia.
Krótka wypowiedź, proste słowa i nacisk na rodzinny wymiar świąt wystarczyły, by nagranie zdominowało komentarze i udostępnienia, pokazując, że nawet kilka zdań prezesa PiS potrafi wywołać szeroki oddźwięk.