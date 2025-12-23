Kaczyński z „aniołkiem” złożył życzenia. Co powiedział prezes PiS?

W sieci zawrzało po publikacji świątecznego wideo z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. U jego boku wystąpiła posłanka Anna Krupka, błyskawicznie okrzyknięta przez internautów „aniołkiem Kaczyńskiego”. Nagranie, w którym prezes PiS i posłanka składają życzenia, w ciągu kilku godzin stało się viralem, wywołując lawinę komentarzy i stając się jednym z najczęściej omawianych wydarzeń politycznych okresu świątecznego w 2025 roku.

Jarosław Kaczyński zapowiada rozpoczęcie prac nad programem wyborczym

Kaczyński: „Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim Polakom”

W nagraniu Jarosław Kaczyński zwraca się bezpośrednio do obywateli, podkreślając rodzinny i wspólnotowy charakter Bożego Narodzenia. To właśnie jego wypowiedź przykuwa dziś największą uwagę internautów.

„Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zarówno mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, ale wszystkim, wszystkim Polakom, wszystkim Polkom i Polakom naprawdę, żeby to były dobre, rodzinne święta” – mówi prezes PiS.

Ten fragment jest najczęściej cytowany i udostępniany, a użytkownicy sieci zwracają uwagę na emocjonalny, bezpośredni ton wypowiedzi.

Świąteczne życzenia bez politycznego dystansu

Nagranie ma prostą formę i wyraźnie odbiega od klasycznych, oficjalnych wystąpień. Brak scenariuszowej oprawy i krótkie, konkretne słowa prezesa PiS sprawiły, że materiał zyskał viralowy charakter.

Komentujący podkreślają, że Kaczyński rzadko pojawia się w takiej odsłonie – bez mównicy, bez długiego przemówienia, z jasnym i uniwersalnym przekazem skierowanym do wszystkich obywateli, niezależnie od sympatii politycznych.

Nagranie z PiS hitem świątecznego internetu

Wideo błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych. Jedni odbierają je jako gest jednoczący, inni jako przemyślany element świątecznej komunikacji politycznej. Niezależnie od ocen, jedno jest pewne: życzenia Jarosława Kaczyńskiego stały się jednym z najgłośniejszych politycznych tematów w sieci w okresie Bożego Narodzenia.

Krótka wypowiedź, proste słowa i nacisk na rodzinny wymiar świąt wystarczyły, by nagranie zdominowało komentarze i udostępnienia, pokazując, że nawet kilka zdań prezesa PiS potrafi wywołać szeroki oddźwięk.

