Kaczyński z „aniołkiem” złożył życzenia. Co powiedział prezes PiS?

Kaczyński: „Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim Polakom”

W nagraniu Jarosław Kaczyński zwraca się bezpośrednio do obywateli, podkreślając rodzinny i wspólnotowy charakter Bożego Narodzenia. To właśnie jego wypowiedź przykuwa dziś największą uwagę internautów.

„Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zarówno mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, ale wszystkim, wszystkim Polakom, wszystkim Polkom i Polakom naprawdę, żeby to były dobre, rodzinne święta” – mówi prezes PiS.

✨🎄Wraz z Prezesem @pisorgpl Jarosławem Kaczyńskim życzymy Państwu błogosławionych, zdrowych, pięknych Świąt Bożego Narodzenia 🌠 pic.twitter.com/uI9jHNOylz— Anna Krupka (@AnnaMKrupka) December 23, 2025

Ten fragment jest najczęściej cytowany i udostępniany, a użytkownicy sieci zwracają uwagę na emocjonalny, bezpośredni ton wypowiedzi.

Świąteczne życzenia bez politycznego dystansu

Nagranie ma prostą formę i wyraźnie odbiega od klasycznych, oficjalnych wystąpień. Brak scenariuszowej oprawy i krótkie, konkretne słowa prezesa PiS sprawiły, że materiał zyskał viralowy charakter.

Komentujący podkreślają, że Kaczyński rzadko pojawia się w takiej odsłonie – bez mównicy, bez długiego przemówienia, z jasnym i uniwersalnym przekazem skierowanym do wszystkich obywateli, niezależnie od sympatii politycznych.

Nagranie z PiS hitem świątecznego internetu

Wideo błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych. Jedni odbierają je jako gest jednoczący, inni jako przemyślany element świątecznej komunikacji politycznej. Niezależnie od ocen, jedno jest pewne: życzenia Jarosława Kaczyńskiego stały się jednym z najgłośniejszych politycznych tematów w sieci w okresie Bożego Narodzenia.

Krótka wypowiedź, proste słowa i nacisk na rodzinny wymiar świąt wystarczyły, by nagranie zdominowało komentarze i udostępnienia, pokazując, że nawet kilka zdań prezesa PiS potrafi wywołać szeroki oddźwięk.

