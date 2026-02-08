Zdumiewające, co łączy Martę Nawrocką i Melanię Trump! Nikt by się nie domyślił

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-08 5:00

W świecie wielkiej polityki każdy gest, krok i postawa są poddawane surowej ocenie. Choć pierwsza dama USA Melania Trump i pierwsza dama RP Marta Nawrocka pochodzą z różnych kręgów kulturowych, łączy je fundament, o którym mało kto wie. Można się zdziwić, co wspólnego ze sobą mają!

Marta Nawrocka i Melania Trump

Autor: AP Photo/Evan Vucci; Wojciech Olkusnik/ East News
  • Balet uformował charakter Marty Nawrockiej.
  • Melania Trump ceniła taniec za jego estetykę i możliwość wyrażania emocji.
  • Taniec pomógł obu paniom odnaleźć się w świecie polityki.

Dla Marty Nawrockiej taniec nie był jedynie dziecięcym marzeniem, ale twardą szkołą życia. Jako absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku, spędziła tysiące godzin na morderczych treningach. Balet klasyczny to dziedzina, która nie wybacza błędów: wymaga perfekcyjnej autokontroli, odporności na ból fizyczny i żelaznej dyscypliny.

W wywiadach żona Karola Nawrockiego często podkreśla, że to właśnie balet uformował jej charakter. Umiejętność zachowania spokoju pod presją oraz odpowiedniej postawy to atuty, które przeniosła z sali tanecznej na korytarze administracji skarbowej, a później do Pałacu Prezydenckiego.

Taniec u Melanii Trump

Choć Melania Trump kojarzona jest głównie z modelingiem, jej relacja z tańcem ma głębszy wymiar estetyczny i prestiżowy. Już jako pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, często podkreślała swoją miłość do sztuk wizualnych i performatywnych.

Jej zaangażowanie w Martha Graham Dance Company, legendarną instytucję tańca współczesnego, nie było przypadkowe. Graham, nazywana „Picassem tańca”, kładła nacisk na emocje wyrażane poprzez kontrolę ciała. Melania Trump, znana z oszczędnej ekspresji i nienagannych manier, odnajdywała w tej formie sztuki odzwierciedlenie własnych wartości: elegancji, dystansu i precyzji.

Co daje taniec?

Co obie pierwsze damy? Przede wszystkim zamiłowanie do tańczenia! Taniec uczy, że nawet przy największym wysiłku, na zewnątrz należy zachować maskę lekkości i gracji. Obie panie wyróżniają się nienaganną sylwetką, co może być efektem nawyków ruchowych wypracowanych latami. Tak jak na scenie każdy ruch ręki ma znaczenie, tak w roli pierwszej damy każda stylizacja i gest są obserwowane oraz komentowane. W tym wypadku zapewnia żonom prezydentów grację, lekkość oraz charyzmę.

Dla Marty Nawrockiej balet był elementem edukacji, dla Melanii Trump zaś sferą inspiracji i patronatu. Obie jednak udowadniają, że doświadczenie ze świata sztuki wysokiej pomaga przetrwać w świecie wysokiej polityki. Taniec dał im narzędzia do tego, by w świetle reflektorów czuć się pewnie.

w naszej galerii zobaczysz porównanie stylów Marty Nawrockiej i Melanii Trump:

