Marta Nawrocka przyćmiła nawet Dodę! Pierwsza dama olśniewała w Pałacu Prezydenckim

Sara Osiecka
2026-02-03 20:42

W Pałacu Prezydenckim pojawili się niezwykli goście: piosenkarka Doda, dziennikarz Krzysztof Stanowski i poseł Łukasz Litewka. Spotkali się z pierwszą parą, aby porozmawiać o losie zwierząt, zwłaszcza tych w najtrudniejszej sytuacji. Uwagę zwracała Marta Nawrocka, która wyglądała olśniewająco!

  • Prezydent Karol Nawrocki z pierwszą damą Martą Nawrocką spotkali się z Dorotą Rabczewską (Dodą), Krzysztofem Stanowskim i posłem Łukaszem Litewką w Pałacu Prezydenckim.
  • Rozmawiano o zaniedbaniach w prywatnych schroniskach i propozycjach zmian w prawie, w tym o podwyższeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami i odbieraniu praw do ich posiadania.
  • Uwagę zwracała elegancka stylizacja Marty Nawrockiej.

W Pałacu Prezydenckim Prezydent Karol Nawrocki z Pierwszą Damą Martą Nawrocką spotkali się z Dorotą Rabczewską, Krzysztofem Stanowskim i posłem Łukaszem Litewką, by omówić dramatyczną sytuację zwierząt w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Rozmawiano o zaniedbaniach w prywatnych schroniskach w Polsce i propozycjach zmian w prawie, w tym podwyższeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami i odbieraniu praw do ich posiadania. Co ciekawe, na spotkaniu pojawiła się także siostra prezydenta, Nina Nawrocka, która raczej rzadko pokazuje się u boku brata.

Marta Nawrocka olśniewała

Na spotkaniu Marta Nawrocka prezentowała się jak zwykle niezwykle elegancko. Postawiła na luźną białą koszulę wpuszczoną w ciemne spodnie w kant z wysokim stanem. Do tego miały najmodniejsze ostatnio szerokie nogawki, a do tego dobrała czarne szpilki. Włosy upięła w kok z tyłu głowy. To ponadczasowa stylizacja idealna na każdą okazję, pełna klasy i prostoty.

Z kolei Doda postawiła na obcisłą białą sukienkę do połowy łydki i z długimi rękawami, do tego miała białe szpilki i delikatny naszyjnik. Połowę włosów upięła, resztę miała rozpuszczoną, z pasemkami grzywki zostawionymi z przodu. Piosenkarka również prezentowała się nieskazitelnie wybierając bardziej nowoczesny styl, pasujący do osobowości celebrytki.

Trzeba jednak przyznać, że jeśli chodzi o modę, pierwsza dama nie ma sobie równych! Nawet przy tak wielkiej gwieździe, jaką jest Doda, to Marta Nawrocka olśniewa!

W naszej galerii zobaczysz stylizację Marty Nawrockiej i Dody:

