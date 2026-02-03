Dawno niewidziana siostra Karola Nawrockiego pojawiła się w Pałacu! Co tam robiła?

Na spotkaniu z Karolem Nawrockim pojawiła się Doda, Krzysztof Stanowski i Łukasz Litewka.

Siostra prezydenta, Nina Nawrocka, była obecna na spotkaniu, co wzbudziło zainteresowanie jej osobą i relacją z bratem.

Spotkanie dotyczyło zaniedbań w schroniskach dla zwierząt w Bytomiu i Sobolewie oraz propozycji zmian w prawie, w tym podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym uczestniczyli również Pierwsza Dama Marta Nawrocka, dziennikarz Krzysztof Stanowski, poseł Łukasz Litewka oraz minister Mateusz Kotecki, miało na celu omówienie niepokojących doniesień dotyczących dramatycznych warunków, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Przez lata miało dochodzić tam do rażących zaniedbań i niedopuszczalnego traktowania zwierząt.

W tym kontekście rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce oraz o propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych. Prezydent Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m.in. propozycję podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie praw do posiadania zwierząt.

Co wiemy o Ninie Nawrockiej?

Nina Nawrocka, choć z wykształcenia ekonomistka, swoją ścieżkę zawodową związała z branżą gastronomiczną, a konkretnie z cukiernictwem. Jak sama wspominała w wywiadzie dla portalu foodservice24.pl, jej przygoda z prawdziwym cukiernictwem rozpoczęła się w gdańskim hotelu, gdzie szefowie uwierzyli w jej umiejętności i zaszczepili w niej miłość do tego zawodu.

W przeszłości Nina Nawrocka wielokrotnie wypowiadała się na temat relacji z bratem, podkreślając jego pozytywny wpływ na jej życie. W jednym z materiałów wyborczych prezydenta podzieliła się wspomnieniem z dzieciństwa, opowiadając o tym, jak brat "przywłaszczał" sobie jej słodycze. Jednak w jej wypowiedziach dominują słowa uznania i podziwu dla Karola Nawrockiego.

- Kiedy odszedł mój tata, ja byłam nastolatką, to był taki strzał po prostu emocjonalny, smutku ogromnego. I w tym momencie mój brat przejął rolę taty, opiekował się mną, uspokajał mnie, mówił: "Nisia, damy radę, wszystko będzie dobrze, jesteś silna" – wspominała Nina Nawrocka.

Podkreślała również jego męstwo i determinację.

- Jedno słowo, klucz, które opisuje mojego brata w moich oczach, to męstwo. Ja zawsze musiałam szukać swojego miejsca, a on wiedział, czego chce od życia i do tego dąży. To moja największa inspiracja - dodała.

Nina Nawrocka miała okazję wspierać brata również podczas jego zaprzysiężenia na prezydenta, zasiadając obok jego synów.

W naszej galerii zobaczysz spotkanie w Pałacu Prezydenckim:

Sonda Czy prawa zwierząt w Polsce są odpowiednio przestrzegane? Tak Nie Nie wiem