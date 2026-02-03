Doda spotka się z Nawrockim! W tle prawa zwierząt

Doda angażuje się w walkę o dobrobyt zwierząt, w tym psów.

Piosenkarka uczestniczyła w akcjach pomocowych w schroniskach i komentowała przypadki nadużyć w placówkach dla zwierząt.

Artystka brała też udział w posiedzeniu komisji ds. ochrony zwierząt w Sejmie i spotkała się z ministrem Waldemarem Żurkiem, gdzie postulowała m.in. podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Jak ustaliło radio Eska, Doda planuje spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w celu omówienia zmian prawnych dotyczących ochrony zwierząt, w tym zaostrzenia kar i szkoleń dla sędziów i prokuratorów.

Doda działa na rzecz ochrony zwierząt

Doda od dawna działa na rzecz zwierząt, a ostatnio bardzo mocno zaangażowała się w walkę o dobrobyt psów. Brała udział w akcji pomocowej w schroniskach, a także nie owijała w bawełnę, gdy zabrała głos na temat przypadków nadużyć w placówkach, które miały zajmować się potrzebującymi zwierzętami i o nie dbać. Niestety, jak wykazały kontrole przeprowadzone na terenie całej Polski, w wielu miejscach dochodziło do skandalicznych zaniedbań. Głośno było choćby o zamknięciu ośrodka dla zwierząt w Sobolewie.

Do tego Doda była także w Sejmie, gdzie brała udział w posiedzeniu komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt, a ostatnio spotkała się z ministrem sprawiedliwości, Waldemarem Żurkiem. Po tym spotkaniu napisała w sieci:

Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka: *podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami *szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar *odbieranie sadystom praw do posiadania zwierząt nie czasowe ale na zawsze. Teraz czekam na działanie .

Doda spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim!

Teraz, jak dowiedziało się radio Eska, Doda ma się spotkać z prezydentem Nawrockim. - Rozmowy również będą dotyczyć potrzebnych zmian prawnych, a dokładnie - "podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami", "szkolenia sędziów i prokuratorów w kontekście zasądzania kar" oraz "odbierania sadystom praw do posiadania zwierząt, nie czasowo, ale na zawsze" - czytamy na Eska.pl.