"Ranczo" to jeden z najbardziej kultowych seriali w historii polskiej telewizji. Ostatni odcinek wyemitowano w 2016 roku, a teraz, dziewięć lat później, TVP oficjalnie potwierdziło, że uwielbiani bohaterowie powrócą w nowej odsłonie. W 2025 roku dyrektor generalny stacji, Tomasz Sygut, ogłosił radosne wieści!

Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. No to niemal na Mikołajki. Dogadaliśmy się. Powstanie sześć premierowych odcinków 'Rancza'. Szczegóły wkrótce - mówił Sygut.

"Ranczo" wraca! Magdalena Kuta szczerze o serialu. Czy Lodzia pojawi się na ekranach?

Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że harmonogram może ulec zmianie. Marcin Kwaśny, aktor, który w pierwszym sezonie zagrał agenta Mroczka, w mediach społecznościowych zdradził fanom, że nowe odcinki będą nagrywane latem i że jego postać mogłaby pojawić się w finale sezonu.

Jeżeli chcecie, żeby Mroczek wrócił z mroków niebytu, to piszcie proszę do producenta serialu, gdyż latem mają być kręcone nowe odcinki. Mroczek mógłby np. wystąpić z założenia w ostatnim z nich - przekazał Kwaśny w sieci.

Nie mniej emocji budzi temat zmarłych aktorów, którzy wcześniej występowali w serialu. Wojciech Adamczyk, reżyser "Rancza", w rozmowie z TVP3 podkreślił, że nie zamierza cyfrowo odtwarzać nieżyjących postaci, ale w subtelny sposób przypomni ich obecność.

Mamy takie prawo tworzenia rzeczywistości serialowej, inne niż prawdziwe życie, w związku z tym nie uśmiercimy bohaterów, którzy odeszli, ale też w bardzo dyskretny sposób przypomnimy ich obecność, bo ja jestem ogromnym przeciwnikiem cyfrowego odtwarzania postaci, które nie żyją, ale chcemy przypomnieć, że one istnieją i w uniwersum Wilkowyj one będą zawsze - wyznał Adamczyk.

Fani "Rancza" nie ukrywają ekscytacji i spekulują, które postacie powrócą, a które wątki zostaną rozwinięte. Każdy post, wpis aktorów czy zapowiedź zdjęć natychmiast wywołuje lawinę komentarzy, a społeczność Wilkowyj odlicza dni do powrotu ukochanych bohaterów. Pojawiło się też pytanie, czy w serialu pojawi się ukochana przez widzów "Lodzia". Gwiazda w wielu wywiadach mówiła, że rola była napisana tak, że od razu się w niej odnalazła.

Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie agentka z taką informacją. Ponoć latem mają ruszyć zdjęcia, ale konkretnych rozmów jeszcze nie było. Oczywiście cieszę się z nowych odcinków, bo praca przy tej produkcji była wspaniała - mówi w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" aktorka Magdalena Kuta.

