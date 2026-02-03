Piękna gwiazda trafiła na SOR. Jej twarz została zmasakrowana. Pokazała zdjęcie ze szpitala

Honorata Skarbek trafiła do szpitala

Honorata Skarbek na swoim InstaStory opublikowała druzgocący wpis, który zaniepokoił jej fanów. - "Sprawdzony chirurg szczękowo-twarzowy, WARSZAWA, na CITO!! Tylko błagam, ktoś naprawdę WYSPECJALIZOWANY, na SOR czas oczekiwania 10 godzin minimum. Proszę, pomóżcie" – napisała zrozpaczona. Piosenkarka milczała kolejne dwie godziny, a jej obserwatorzy jeszcze bardziej zaczęli się o nią martwić. Jednak dwie godziny później Skarbek wróciła na Instagram, na którym opublikowała zdjęcie już ze szpitala. Widzimy na nim dłoń z wenflonem umieszczonym w żyle, który zapewnia lekarzom stały dostęp do układu krwionośnego. Wszystko wskazuje więc na to, że wokalistce podawano jakiś lek, być może przeciwbólowy. Zdjęcie podpisała następująco: „Moja seria kocham poniedziałki została dziś brutalnie przerwana” – czytamy.

Pokazała zmasakrowaną twarz

Po kolejnych pięciu godzinach gwiazda opuściła szpital.

8h na SOR-ze, pozdrawiam. Robię sobie dwa dni wolnego. Nie truć, były

– poinformowała fanów i pokazała kolejne zdjęcie.

Tym razem widzimy na nim twarz Honoraty Skarbek, którą lekarze opatrzyli bandażami. Opatrunek znajduje się na jej szczęce i jest sporej wielkości. Po minie Honoraty widać, że jest cała obolała i nawet nie zwracała uwagi na rozmazany makijaż. Jak na razie piękność nie zdradziła, co tak naprawdę się wydarzyło i czy jej piękna buzia nadal będzie potrzebowała interwencji chirurga twarzowo-szczękowego.

W ubiegłym roku również trafiła do szpitala

Piosenkarka ma ostatnio sporo problemów zdrowotnych. W kwietniu 2025 r. również trafiła do szpitala i również relacjonowała wszystko na swoich mediach społecznościowych. Wtedy jednak gwiazda była po septokonchoplastyce, zabiegu laryngologicznym łączący korektę przegrody nosowej i redukcję małżowin nosowych. Wszystko po to by jej nos był drożny.