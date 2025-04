Honorata Skarbek pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka. "Zaplanowałam 2 operacje, 1 mam już z głowy". Za nią septokonchoplastyka

To naprawdę on?! Tomasz Sekielski chudy jak nigdy! Pojawił się w telewizji i aż wstrzymaliśmy oddech

Na instagramowym profilu Honoraty Skarbek pojawiło się zdjęcie, które już na pierwszy rzut oka budzi niepokój. Honorata leżąca na szpitalnym łóżku i z opatrunkiem na twarzy? To nie może być nic dobrego. I faktycznie, okazuje się, że gwiazda przeszła zabieg septokonchoplatyki. Co to znaczy?

Honorata Skarbek po septokonchoplastyce

Skarbek opublikowała zdjęcie z zabandażowanym nosem i napisała:

Moje plany na najbliższe 2-3 tygodnie to odpoczynek i rekonwalescencja. Nie, że jakoś chętnie, ale nie mam wyjścia. W tym roku muszę uporządkować resztę swoich spraw zdrowotnych i zaplanowałam dwie operacje, jedną mam już z głowy.

Piosenkarka, która w grudniu skończyła 32 lata, postanowiła poważnie podejść do kwestii swojego zdrowia i porządnie się za nie zabrać.

Okazuje się, że gwiazda jest po septokonchoplastyce. Co to za zabieg? Septokonchoplastyka jest zabiegiem laryngologicznym łączącym septoplastykę (korektę przegrody nosowej) i konchoplastykę (redukcję małżowin nosowych). Jego cel to poprawa drożności nosa, ułatwienie oddychania i zmniejszenie ryzyka infekcji górnych dróg oddechowych.

Niestety zaraz po operacji o drożności nosa nie ma mowy.

Po jakim czasie po zabiegu septokonchoplastyki mogliście swobodnie oddychać przez nos? Jakieś sposoby, jak przetrwać noce? - zapytała na koniec Honorata.

Jak widać gwiazda na jakiś czas jest wyłączona z życia show-biznesowego. O pojawianiu się na czerwonym dywanie nie ma mowy.

