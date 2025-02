Honorata Skarbek to polska piosenkarka, autorka tekstów i influencerka. Oprócz kariery muzycznej Skarbek prowadzi również działalność w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoją pasją do mody, urody i zdrowego stylu życia. Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że show-biznes prócz kolorowej strony, ma również tą ciemną, o której mało osób mówi.

Honorata Skarbek w rozmowie z nami wyjawiła, że praca w show-biznesie ma swoje ciemne i jasne strony. Osoby publiczne są jednak narażone na ataki ze strony internautów. Niektórzy mogą sobie z tym niestety nie poradzić.

Natomiast wydaje mi się, że taką ciemniejszą stroną bycia osobą publiczną jest to, że żyjemy w przeogromnej presji. Jesteśmy oceniani przez setki tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, bardzo często krzywdząco, bardzo często musimy trzymać cały czas gardę i nosić taką tarczę, która może odbijać te wszystkie błędne interpretacje ze strony innych ludzi. To jest niesamowite obciążenie psychiczne i tak nie boję się tego powiedzieć, bo tak rzeczywiście jest. Natomiast wszystko ma swoje złe i dobre strony praca w tej branży. Również posiada mnóstwo fantastycznych stron, więc myślę, że jak ktoś potrafi się skupić na dobrych aspektach i z tego brać jak najwięcej czerpać, jak najwięcej dobrej energii, no to jakoś może nie zwariować, ale ciężko w tym świecie - naprawdę uwierzcie mi - powiedziała "Super Expressowi" Skarbek.