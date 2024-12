Honorata Skarbek od stóp do głów w koronkach. Wszystko było widać! Równie dobrze mogła przyjść w samej bieliźnie

Honorata Skarbek pokazała się w odważnym wydaniu! Gwiazda, którą fani chętnie porównują do popularnej Kylie Jenner (faktycznie są do siebie podobne!), poprowadziła jedną z imprez show-biznesowych. Wyglądała jak milion dolarów, choć trzeba przyznać, że zdecydowała się na wdzianko, które sporo odsłaniało. Pozornie piosenkarka była zakryta długą, spływającą aż do kostek spódnicą. Ale i tak wszystko było przez nią widać. Zobaczcie!