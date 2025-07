Nowa twarz Krzysztofa Gojdzia! Zrobił lifting i wyciął powieki... Zdjęcia paparazzi przerażają!

Krzysztof Gojdź po inwazyjnej operacji!

Jak poinformował Dr. Osuch, który przeprowadzał zabieg - operacja Krzysztofa Gojdzia trwała około 7 godzin i wszystko odbyło się zgodnie z planem, więc wczoraj mógł już opuścić jedną z modnych, warszawskich klinik i udać się do domu na rekonwalescencję. Paparazzi przyłapali go, gdy opatulony opatrunkami i kapturem wsiadał do luksusowego Ferrari. Miał na sobie wygodne dresy, ale pod kolor auta dobrał, jak zwykle, luksusową torbę - tym razem marki Louis Vuitton za kilkanaście tysięcy złotych. Oby cierpienie się opłaciło - czego nie robi się dla urody!

Postanowiliśmy zapytać opuchniętego Krzysztofa Gojdzia o szczegóły tego, co przeszedł.

- Zabieg jest, można powiedzieć, bezbolesny, bo jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Okres rekonwalescencji to jest około 8-10 dni. Chodzę przez kilka dni obandażowany, za tydzień te bandaże zostaną zdjęte, szwy zostaną zdjęte. Za te 8-10 dni mogę normalnie żyć i pokazywać się na mieście.

- zapewnił nas ulubiony lekarz gwiazd. Opowiedział też jak teraz, tuż po wykonaniu zabiegu wygląda jego rzeczywistość.

- Dochodzenie do siebie nie jest najprzyjemniejsze, bo jednak te bandaże uciskają, ale to jest potrzebne żeby te wszystkie tkanki się dobrze zszyły i dobrze ze sobą skleiły

- dodał. Ale po co to w ogóle sobie zrobił? Na to pytanie również Krzysztof Gojdź odpowiedział "Super Expressowi":

- Dlaczego zdecydowałem się na deep plain lifting (lifting głębokich tkanek - przyp. aut.), czyli nie tylko skóry, ale również powięzi. Skórę sam, jako lekarz medycyny estetycznej, mogę sobie odmłodzić o 10-15 lat autorskimi metodami, laserami, komórkami macierzystymi ludzkimi, co nadaje blasku skórze. Skórę mam 25-30 latka. Natomiast z wiekiem obkurczają się tkanki głębsze. Przez to skóra zaczyna obwisać, tworzą się tak zwane "chomiczki" policzków. Tu medycyna estetyczna ma swoje ograniczenia. To już jest czas na chirurgię plastyczną, żeby naciągnąć skórę, ale i mięśnie i powięzi, żeby efekt był trwały na 10-15 lat.

- opowiedział nam Gojdź.

Krzysztof Gojdź: zrobiłem lifting i wyciąłem powieki

Ale to nie wszystko! Zdecydował się też na popularny wśród gwiazd zabieg usunięcia fragmentów powiek.

- Spodziewam się uniesienia brwi, zlikwidowania tych "chomiczków". Wyciąłem też powieki górne i powieki dolne. To w pewnym momencie jest wskazanie medyczne, bo jeżeli powieka górna po 40-45 roku życia zachodzi na pole widzenia, to jest to wskazanie medyczne, bo pogarsza nam się wzrok. U mnie zaczęła tak wisieć, że zdecydowałem się na ten zabieg

- powiedział nam Krzysztof Gojdź. Okazuje się, że z lekarzem, który go operował, razem studiował i przyjaźni się od kilkudziesięciu lat, więc nie miał żadnych obaw przed zabiegiem.

