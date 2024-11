Przeszczep włosów zyskuje coraz większą popularność wśród gwiazd zmagających się z problemem łysienia lub przerzedzonych włosów. Znane osoby decydują się na tę procedurę, by odzyskać pewność siebie i młody wygląd. Zabieg stosowany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, pozwala na przywrócenie naturalnego wyglądu włosów poprzez przeszczepienie mieszków włosowych z obszarów z gęściejszym owłosieniem (najczęściej tył i boki głowy) na obszary dotknięte łysieniem.

Ci znani mężczyźni zagęścili sobie grzywy

Na zabieg ten zdecydowanie częściej decydują się mężczyźni. Wielu światowych celebrytów otwarcie mówi o tym, że poddali się tej procedurze. Do najsłynniejszych mężczyzn z "zagęszczoną grzywką" należą Elon Musk, John Travolta czy Matthew McConaughey. Również wśród polskich amantów zagęszczenie włosów jest coraz popularniejszym zabiegiem. Czy zdecydowały się na ten krok, by odzyskać pewność siebie i poprawić swój wygląd. W naszej galerii zebraliśmy zdjęcia pokazujące stan męskich grzyw przed i po zabiegu. Tak dzięki przeszczepowi włosów zmienili się między innymi:

Paweł Stasiak

Tomasz Karolak

Kazimierz Mazur

Mateusz z Fit Lovers

Radosław Majdan

Misiek Koterski

Jerzy Mielewski

Tomasz Ciachorowski

Krzysztof Gojdź

Przeszczep włosów stał się akceptowanym zabiegiem poprawiającym wygląd, a otwartość celebrytów na ten temat przyczyniła się do jego popularyzacji. Wykonywany nowoczesnymi metodami jest mniej inwazyjny i daje bardziej naturalne efekty. Dla wielu gwiazd wygląd jest kluczowym elementem kariery, dlatego inwestują w przeszczepy, aby zachować młodzieńczy wizerunek i pewność siebie.

Ile kosztuje przeszczep włosów. Ceny w Polsce i w Turcji

Koszt przeszczepu włosów zależy od wybranej metody, liczby przeszczepianych mieszków włosowych oraz miejsca, w którym wykonywany jest zabieg. W Polsce cena za przeszczep jednego graftu, czyli grupy mieszków włosowych wynosi zazwyczaj od około 4 do 10 zł. Standardowy zabieg obejmuje przeszczepienie od 1000 do nawet 4000 graftów, co może dać koszt od 4000 do 40 000 zł. Dwie najpopularniejsze metody to:

FUT - tańsza, z kosztami od 4 000 zł;

FUE - droższa i bardziej precyzyjna, a mniej inwazyjna, z kosztami od 7 000 do 20 000 zł;\.

W klinikach w większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, ceny mogą być wyższe. Za granicą, np. w Turcji, przeszczep włosów jest często bardziej przystępny cenowo i może kosztować od 2000 do 4000 euro, co przyciąga wielu pacjentów z całego świata.

Galeria: Oni zafundowali sobie przeszczep włosów

Gwiazdy noszą sztuczne włosy i peruki, ale dobrze się z tym kryją. Miesiąc różnicy i włosy do pasa. Cud? Wystarczy mieć pieniądze