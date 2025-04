Dorota Wellman ma dość choroby. "Traci się wzrok, traci się możliwość mówienia". Nie może żyć normalnie! "W końcu mnie zabije"

Choć tego nie widać, Dorota Wellman od lat ciężko choruje. Zmaga się z tak silnymi migrenami, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Ból przychodzi nagle i sprawia, że Wellman przestaje dobrze widzieć, nie może mówić i zaczyna się chwiać, nie mogąc utrzymać równowagi. Bywa, że traci przytomność. W 2018 r. migrena dopadła dziennikarkę w trakcie prowadzenia programu "Dzień dobry TVN". Potrzebna była natychmiastowa pomoc medyczna.

To rzecz, która mnie w końcu zabije. To są tak ogromne bóle głowy, że człowiek przestaje widzieć. Na początku pęka mi obraz w oku i widzę jakbym patrzyła przez kalejdoskop, czyli mam przed sobą obraz pęknięty na tysiąc kawałków. To pierwszy znak, że nastąpi atak i stracę wzrok do ślepoty - opowiadała Faktowi.