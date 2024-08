Gładkolica Dorota Wellman w Sopocie. "Ludzie, wy żyjecie w ogóle?"

Dorota Wellman poprowadziła pierwszy z koncertów zorganizowanych w ramach Top of The Top Sopot Festival 2024. Na scenie pojawiło się mnóstwo dobrze znanych artystów. Imprezę rozpoczął Kwiat Jabłoni, był Enej po bałkańsku, były Wilki. W poniedziałek 19 sierpnia widzowie usłyszeli też Lady Pank, Kayah, Sarsę, Sylwię Grzeszczak i wielu innych wykonawców.

Ale największą gwiazdą była sama gospodyni "domówki", jak na wstępie określiła koncert. Mowa oczywiście o Dorocie Wellman, która, jako doświadczona gospodyni "Dzień dobry TVN", dobrze wie, jak radzić sobie z publiką - czy to przed telewizorami, czy tą zasiadającą tuż przy scenie. Już na początku imprezy musiała użyć słów, które innym prowadzącym pewnie nie przeszłyby przez gardło.

Dorota Wellman obudziła publiczność. Nie przebierała w słowach

Gdy Wellman pojawiła się w sopockiej Operze Leśnej, widownia wydała pełen entuzjazmu okrzyk. Ale nie na długo wystarczyło jej energii. Kiedy dziennikarka zapowiadała kolejne gwiazdy, musiała obudzić śpiącą widownię, która jeszcze nie zdążyła się roztańczyć.

- Ludzie, wy żyjecie w ogóle? - rzuciła Wellman bez owijania w bawełnę i bez słodkich słówek. Zadziałało! Widzowie zgromadzeni w Sopocie natychmiast zaczęli mocno oklaskiwać piosenkarzy i zespoły. Słowa Wellman podziałałby niczym wiadro zimnej wody. Od tamtej chwili publiczność nie wstydziła się wydawać okrzyków aprobaty, a Wellman już nie musiała nikogo budzić.

Dorota Wellman spisała się na medal. I wyglądała przy tym doskonale

Dorota Wellman okazała się świetną prowadzącą. Miała bardzo dobry kontakt z publicznością, była naturalna, a jej wypowiedzi humorystyczne. Pokazała pełen profesjonalizm, a przy tym prezentowała się perfekcyjnie. Wellman na scenie pokazała się ubrana w czerwoną sukienkę z dekoltem w "łódkę". Krój ładnie podkreślał zalety jej figury. Kreacja sięgała aż do ziemi, miała asymetryczną górę, która jedno ramię odsłaniała, a drugie okrywała.

Gwiazda telewizji postawiła na złote dodatki i czarne lakierki. Jak wam się podoba?

Wellman z Prokopem. Razem od 25 lat!

Warto dodać, że jej scenicznym partnerem był Marcin Prokop. To on o swojej sopockiej "drugiej połówce" powiedział "gładkolica Dorota Wellman". Prawda, że pięknie? Podczas koncertu żartował z ich telewizyjnego związku, który trwa od 25 lat. - Jak będziesz chciała iść do Warszawy na pieszo, pójdę za tobą. Jak będziesz chciała iść do Polsatu... to się zastanowię - stwierdził, wbijając szpilę konkurencji.

