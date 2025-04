Dorota Chotecka to aktorka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Widzowie doskonale pamiętają jej komediowe kreacje, zwłaszcza jako Danutę Norek z "Miodowych lat". Serial odniósł ogromny sukces, a bohaterowie na stałe zapisali się w historii polskiej telewizji. Jednak wielu aktorów, którzy stworzyli kultowe postacie, później zmagają się z problemem zaszufladkowania. Czy Chotecka również tego doświadczyła?

W rozmowie z "Super Expressem" aktorka przyznała, że po zakończeniu "Miodowych lat" nie miała problemu ze znalezieniem innych ciekawych projektów. Gwiazda w trakcie wywiadu przyznała, że w tym samym czasie spełniała się jako aktorka "13 posterunku" - jej rola znacznie różniła się od tej, którą grała w "Miodowych latach". Reżyserzy dzięki tej różnorodności wiedzieli, że mogą powierzyć jej każdą rolę.

No znowu miałam szczęście. To tak chyba trzeba nazwać, ponieważ ja równolegle do "Miodowych lat" kręciłam "13 posterunek", gdzie w miodowych latach grałam panią domu, zabiedzoną Panią Norek z Woli. Natomiast w "13 posterunku" grałam panią lekkich obyczajów z długimi rudymi włosami, pokazując całą swoją figurę. Więc miałam to szczęście, że one szły równolegle, że czasami byłam na planie do południa jednego, a po południu drugiego. I w związku z tym to się zatarło. Zatarło się i się utarło, że mogę grać i tak, i tak - powiedziała w rozmowie z nami Dorota Chotecka.