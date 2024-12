Wiktoria Gąsiewska przeszła spektakularną metamorfozę. Co za look!

Dorota Chotecka i Cezary Pazura poznali się jeszcze podczas studiów w łódzkiej szkole filmowej i już na pierwszym spotkaniu stwierdzili, że są dla siebie stworzeni. Młody aktor wspomniał o ślubie z Dorotą, jednak ona przez wiele lat mówiła, że nie jest im potrzebny do szczęścia. Niedawno wyszło na jaw, że aktorka przyznała, iż ukochany parę razy się jej oświadczył. Ona przyjmowała biżuterię, jednak konsekwentnie odmawiała zamążpójścia.

Miałam pewne lęki. Obawiam się, że wyniosłam je z rodzinnego domu - mówiła na łamach "Dobrego Tygodnia".

Dorota Chotecka nie chciała wyjść za mąż

Dorota Chotecka nie widziała nic złego w konkubinacie. Gwiazda mówiła przez wiele lat, że papier nie jest jej potrzebny.

Myślałam, że małżeństwo coś mi zabierze, pewien rodzaj niezależności - mówiła dziennikarzom "Vivy!".

Aktorka nie miała dobrych wzorców. Gwiazda dorastała w rozbitej rodzinie i pewnie miało to duży wpływ na to, jakie decyzje podejmowała, gdy wkraczała w dorosłe życie. Dopiero w styczniu 2003 roku Dorota zdecydowała się na to, by związać się z Radkiem węzłem małżeńskim. Pazura uległ wtedy poważnemu wypadkowi.

Nas to obudziło z pewnego letargu. Pokazało nam, jak życie jest kruche i ulotne. Jak się doświadczy czegoś takiego, potem zupełnie inaczej się patrzy na wszystko - mówiła aktorka w wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia".

Obecnie Dorota Chotecka wypowiada się na temat zawierania małżeństw bardzo pozytywnie. Dwa lata temu ona i jej ukochany świętowali 20. rocznicę ślubu. Ceremonia odbyła się w istotnym dla nich miejscu.

Zaprosiliśmy tylko najbliższą rodzinę. Wszyscy wybraliśmy się na tygodniową wycieczkę. Trzy dni przed ślubem jeździliśmy po Włoszech, potem odbyła się ceremonia we Frascati, a po ślubie kolejne dwa dni zwiedzania. Mieliśmy nawet swój autokar - mówili w "Vivie!".

