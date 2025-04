i Autor: Morski Oddział Straży Granicznej Awantura na lotnisku. Słowak siłą chciał wejść do samolotu! Co go tak rozzłościło?

Służby w akcji

34-letni Słowak zamierzał odlecieć samolotem rejsowym z Gdańska do Pragi, ale ostatecznie do Czech nie odleciał i jeszcze dodatkowo został ukarany przez Straż Graniczną mandatem. Wszystko przez jego za duży bagaż i próbę siłowego przedostania się do samolotu. Co takiego się wydarzyło?