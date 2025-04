Tragiczna śmierć 27-letniej Miss Europy. Rodzina zmarłej podważa wersję policji!

Güler Erdogan zmarła tragicznie. Miała zaledwie 27 lat

Początkiem kwietnia doszło do tragicznego wypadku z udziałem byłem Miss Europy, Güler Erdogan. Zaledwie 27-letnia turecka gwiazda jechała do miasta Giresun, by razem z bliskimi obchodzić święto Kurban Bayram. Po świętowaniu z rodziną miała udać się na spotkanie ze znajomymi do jednego z klubów.

Chociaż podczas imprezy nie stroniła od alkoholu, to po zakończeniu spotkania wsiadła za kierownicę. Według doniesień lokalnych mediów, w tym portalu Hurriyet, Erdogan w drodze powrotnej została zatrzymana przez policję. Badanie alkomatem wykazało, że miała 1,70 mg alkoholu na 100 ml krwi. Oznacza to, że przekroczyła dopuszczalny w Turcji limit aż trzykrotnie. Güler Erdogan obawiając się problemów zaczęła uciekać przed policją w kierunku wiaduktu.

Podczas śledztwa ustalono, że Erdogan była pijana. Porzuciła samochód i uciekła- cytuje słowa rzecznika policji portal evrimagaci.org.

Według światków zdarzenia w pewnym momencie straciła równowagę i wypadła poza barierkę prosto na znajdującą się poniżej autostradę. Na jezdni wjechał w nią rozpędzony pojazd. Na miejsce szybko przyjechała karetka, ale nie udało się jej uratować. Stwierdzono śmierć na miejscu.

Śmierć Güler Erdogan. Rodzina nie zgadza się z ustaleniami policji

Z wersją policji nie zgadzają się bliscy zmarłej gwiazdy. Po jej śmierci usunęli wszystkie posty z jej mediów społecznościowych. Na Instagramie znajduje się oświadczenie rodziny.

Nie wierzcie w fałszywe informacje dotyczące śmierci naszej córki, siostry i przyjaciółki Güler Erdogan. Ona zginęła w wyniku tragicznego wypadku. Jako rodzina byliśmy przy niej w chwili zdarzenia - napisano w oświadczeniu.

Güler Erdogan była modelką i influencerką. Po śmierci 27-latki zaczęły pojawiać się doniesienia dotyczące jej problemów ze zdrowiem psychicznym. Według informacji zgromadzonych przez portal CNN, Erdogan cierpiała na depresję. Podobnie twierdzą przyjaciele zmarłej. Miała również kilka razy próbować targnąć się na swoje życie. Wiele osób uważa, że jej problemy zaczęły się wraz z wygraniem konkursu piękności. Modelka nie uniosła ciężaru sławy. Sama opowiadała o presji związanej z życiem na świeczniku oraz

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Pogrzeb Eweliny Ślotały. Krzysztof Rutkowski przybył ze swoim patrolem. Tak weszli do kościoła