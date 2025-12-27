Ilona Felicjańska nie pije od 16 miesięcy. Wszystko wyznała w telewizji. "Zapomniałam, że mam mamę, która cierpi"

Ilona Felicjańska w "Halo, tu Polsat" opowiedziała o swojej drodze do trzeźwości. Wyznania dotyczące tak trudnego tematu poruszyły widzów, którzy rzucili się do komentowania wywiadu z modelką na facebookowym profilu show.

Dziękuję za Waszą empatię i zrozumienie. Cudownie było zasiąść z Wami do świątecznego stołu. Piękna i miłość Wam życzę - pisała Felicjańska w komentarzu do rozmowy opublikowanej w sieci.

Szczere wyznania Felicjańskiej

Była modelka przez lata była uzależniona od alkoholu i latami z uzależnieniem walczyła. Bywała na odwykach, również poza granicami Polski, ale problem wracał niczym bumerang. Teraz jednak gwiazda mocno trzyma się w postanowieniu o niepiciu. Już od 16 miesięcy jest trzeźwa.

Najtrudniejsze chyba właśnie było uciec. Uzależnienie, a u mnie doszło jeszcze współuzależnienie, tak samo ma mechanizmy jak uzależnienie. Uzależnienie zmienia sposób patrzenia na świat i myślenia. Naprawdę przestajemy realnie widzieć życie. I w tym wszystkim, całym takim zamotaniu, tej relacji ja zapomniałam o tym, że są ludzie, którzy we mnie wierzą. Zapomniałam, że mam cudownych synów, że mam mamę, która cierpi, patrząc na mnie, w jak destrukcyjnej sytuacji jestem. Jest to zmieniony obraz świata i ludzi, którzy chcą nam pomóc. My tego nie widzimy. Potrzebny jest czas, trzeźwość - tłumaczyła Ilona Felicjańska w rozmowie w "Halo, tu Polsat".

Felicjańska zawalczyła o siebie dla synów i mamy. Niczego by nie zmieniła

52-letnia gwiazda dodała, że mimo wszystkich trudnych sytuacji, jakie ją spotkały, niczego by w swoim życiu nie zmieniła:

Nie zmieniłabym nic w tym momencie. Jestem osobą spełnioną, szczęśliwą i wierzącą w to, że jest sens tego życia. Być może nie byłoby tego, gdyby nie moje uzależnienie. Uważam, że choroby pokazują nam, czego nie umiemy.

Felicjańska podkreśliła, że jest trzeźwa od ponad roku. W przeszłości przyznawała się do nawrotów picia i kolejnych pobytów na odwyku, mówiąc, że walka z chorobą trwa, ale teraz skupia się na życiu trzeźwości. Kluczowe dla niej są wiara, wsparcie rodziny, przede wszystkim synów, i terapia.

Myślę, że ostatni rok dał mi najwięcej. Ostatni rok i kawałek wcześniejszego. Trafiłam do Ośrodka Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge i tam odbyłam taką długoterminową, bardzo głęboką terapię uzależnień - podsumowała modelka.

