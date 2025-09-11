Ilona Felicjańska zdobyła popularność w latach 90., kiedy została II Wicemiss Polonia. W krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego modelingu. Z czasem jednak jej kariera przyćmiona została przez burzliwe życie prywatne, publicznie relacjonowane związki i problemy z uzależnieniem.

Ilona Felicjańska o rozstaniu z Paulem Montaną

Dużym echem w mediach odbił się jej związek Ilony Felicjańskiej z Paulem Montaną. Między parą dochodziło do awantur, które nawet kończyły się interwencją policji. W rozmowie z Moniką Richardson była modelka wróciła do tamtych chwil i szczerze opowiedziała o tym, jak wyglądało rozstanie.

Wprowadziłam w swoje życie dużo zamieszania i bałaganu w imię miłości. Poznałam mężczyznę i to naprawdę była na początku wielka miłość, tylko dwoje ludzi, którzy są nie do końca poukładani sami ze sobą, nie do końca mogą stworzyć dobry, realny związek. (...) Były różne zaburzenia osobowości i były kłopoty, wróciły uzależnienia. Włączyła się moja "ratowniczka", że ja już poświęcę swoje życie dla tej miłości, ale na szczęście przyszedł taki dzień, gdzie usiadłam i powiedziałam "Boże, ratuj mnie, bo ja jednak chcę żyć"

– wyznała.

Ilona Felicjańska wystąpi w "Królowej przetrwania"

Informacja o udziale Ilony Felicjańskiej w programie "Królowa przetrwania" sprawiła, że ponownie zrobiło się o niej głośno. W rozmowie z Moniką Richardson opowiedziała o kolejnym ważnym zdarzeniu ze swojego życia. Była modelka zdradziła, że wraca do nauki i planuje... zostać psychologiem.

Byłam pod koniec liceum, zdawałam maturę, to było liceum ekonomiczne i tak myślałam, że będę księgową w Bełchatowie. Nie wyobrażam sobie siebie teraz w tym zawodzie, ale jakby co - zawsze mogę się dokształcić i wrócić. Mam fach. (...) Z ciekawostek takich - będziesz pierwszą osobą, której to powiem - właśnie wracam z dziekanatu, złożyłam dokumenty i od października zaczynam studia na psychologii. Nareszcie. Jest to duże wyzwanie, bo mam tyle lat, ile mam

– powiedziała Ilona Felicjańska.

