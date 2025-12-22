"Kevin sam w domu": Co robią gwiazdy kultowego filmu 35 lat po premierze?

"Kevin sam w domu" jest jednym z najbardziej lubianych filmów w Polsce. Co roku w święta Bożego Narodzenia można go oglądać na antenie Polsatu. W tym roku zostanie on wyemitowany 24 grudnia o 20:00. Od premiery tego kultowego działa minęło już 35 lat. Jak potoczyły się losy obsady?

"Kevin sam w domu" – film, który stał się świątecznym rytuałem

Film wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa i napisany przez Johna Hughesa miał premierę 16 listopada 1990 roku. Historia ośmioletniego Kevina McCallistera, przypadkowo pozostawionego w domu podczas rodzinnego wyjazdu do Paryża, szybko stała się globalnym hitem. Dla wielu aktorów udział w "Kevinie samym w domu" był punktem zwrotnym w karierze, a dla widzów – początkiem corocznej świątecznej tradycji.

Macaulay Culkin – od dziecięcej gwiazdy do aktora z Hollywood

Rola Kevina McCallistera w "Kevin sam w domu" uczyniła Macaulaya Culkina (45 l.) jedną z największych dziecięcych gwiazd w historii kina. Po sukcesie pierwszej części i "Kevin sam w Nowym Jorku" aktor wystąpił m.in. w filmach "Moja dziewczyna", "Richie milioner" czy "Władca księgi".

Po latach wycofania się z show-biznesu i problemach z uzależnieniem, Culkin wrócił do aktorstwa, pojawił się w "American Horror Story" i w 2023 roku otrzymał gwiazdę w Alei Sław w Hollywood. Prywatnie związany jest z aktorką Brendą Song, z którą wychowuje dwóch synów. W 2025 roku ponownie nawiązał do swojej kultowej roli w kampanii reklamowej przygotowanej z okazji 35-lecia filmu.

Joe Pesci i Daniel Stern – bandyci, których pokochał świat

Joe Pesci (82 l.) jako Harry i Daniel Stern (68 l.) jako Marv stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów czarnych charakterów w historii kina familijnego. Pesci, znany wcześniej z brutalnych ról gangsterskich, pokazał w "Kevinie" zupełnie inne, komediowe oblicze. Aktor ma na koncie Oscara za "Chłopców z ferajny" i współpracę z Martinem Scorsesem.

Daniel Stern po sukcesie filmu kontynuował karierę aktorską, reżyserską i dubbingową. W 2024 roku wydał wspomnienia "Home and Alone", w których opisał, jak ogromny wpływ miała na jego życie rola w świątecznym klasyku.

Catherine O’Hara – matka Kevina i ikona komedii

Catherine O’Hara, filmowa Kate McCallister, już przed "Kevinem" robiła karierę, ale to właśnie ta rola przyniosła jej globalną rozpoznawalność. W kolejnych latach zachwyciła widzów m.in. w serialu "Schitt's Creek", za który zdobyła nagrodę Emmy.

71-letnia aktorka wielokrotnie podkreślała, że "Kevin sam w domu" to film, który łączy rodziny na całym świecie i wciąż pozostaje aktualny – mimo upływu dekad.

Bracia Culkin i dalsze losy obsady

W filmie pojawił się także Kieran Culkin (43 l.), młodszy brat Macaulaya, który dziś jest jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Rola w serialu "Sukcesja" oraz sukces filmu "Prawdziwy ból" przyniosły mu w 2025 roku Oscara i komplet najważniejszych nagród branżowych.

Pozostali aktorzy – m.in. 48-letni Devin Ratray (Buzz) czy 84-letni Gerry Bamman (wujek Frank) – kontynuowali kariery aktorskie głównie w rolach drugoplanowych i telewizyjnych.

Nieżyjący aktorzy z filmu "Kevin sam w domu"

Część obsady kultowego filmu już nie żyje, ale ich role wciąż są pamiętane:

John Heard (ojciec Kevina) zmarł w 2017 roku w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek filmowy i telewizyjny.

John Candy, niezapomniany "król polki", odszedł w 1994 roku w wieku 43 lat, a jego krótki, improwizowany występ do dziś uznawany jest za jeden z najcieplejszych momentów filmu.

Roberts Blossom, czyli tajemniczy sąsiad Marley, zmarł w 2011 roku w wieku 87 lat. Jego postać niesie jedno z najważniejszych przesłań filmu.

Dlaczego "Kevin sam w domu" wciąż jest tak popularny?

Po 35 latach od premiery "Kevin sam w domu" pozostaje niekwestionowanym numerem jeden wśród filmów świątecznych. To historia uniwersalna, pełna humoru, wzruszeń i rodzinnych wartości, a losy jego obsady tylko potwierdzają, jak ogromny wpływ miała ta produkcja na historię kina.

