Ojciec rzucił się w sądzie na zabójcę dziecka. Nie miał litości

Ojciec rzucił się na 21-latka oskarżonego o zabójstwo jego syna. Bójka w sądzie w Karolinie Północnej

Ojciec zamordowanego nastolatka zaatakował 21-latka oskarżonego o to zabójstwo! Do bójki doszło w budynku sądu hrabstwa Mecklenburg w Charlotte w Karolinie Północnej. Shaheem Snype natknął się w korytarzu na 21-letniego Mariona McKnighta, oskarżonego o zastrzelenie jego 16-letniego syna Jamariyae Dixona. Na nagraniu widać, jak Snype rzuca się na młodego mężczyznę, przewraca go na podłogę, szarpie i kopie. W pewnym momencie McKnight próbuje wstać, ale po chwili znów zostaje powalony. Interweniujący funkcjonariusze użyli paralizatora, aby przerwać bójkę i obezwładnić zrozpaczonego ojca.McKnight został przewieziony do szpitala. Snype został zatrzymany i oskarżony o napaść skutkującą poważnymi obrażeniami. Do konfrontacji doszło krótko po tym, jak McKnight opuścił areszt za kaucją. Prokuratura wnioskowała o jej cofnięcie i ponowne osadzenie 21-latka w areszcie. Według bliskich rodziny ofiary ojciec nie pogodził się z decyzją o zwolnieniu podejrzanego.

ZOBACZ TEŻ: Oskarżony rzucił się na sędzię podczas procesu! Mocne WIDEO

16-latek zabity w strzelaninie wiosną zeszłego roku. Rodzina nie kryje emocji

Jamariyae Dixon został postrzelony wiosną ubiegłego roku podczas zdarzenia w Stroud Park Court. Policja poinformowała wówczas o trzech osobach z ranami postrzałowymi. 16-latek zmarł dwa dni później w szpitalu. McKnight został wskazany jako podejrzany i oskarżony o morderstwo. Od listopada 2025 roku przebywał na wolności pod dozorem elektronicznym, mieszkając w domu swojej matki. Rodzina nastolatka nie kryje emocji. Matka ofiary przyznała w rozmowie z lokalnym Queen City News, że widok ataku wywołał u niej pierwszą od miesięcy ulgę. Bliscy podkreślają, że wciąż przeżywają stratę, a śmierć 16-latka pozostawiła ranę, która – jak mówią – nigdy się nie zagoi. Sprawa zabójstwa Jamariyae Dixona wciąż jest w toku.

Sonda Miałeś/aś kiedyś sprawę w sądzie? Tak Nie

Shaheem Snype, the father of now deceased Jamariyae Dixon, dispensed a little street justice on Marion McKnight who is accused of shooting and killed his son in the Charlotte Mecklenburg courthouse yesterday.McKnight is charged with first-degree murder, as well as the attempted… pic.twitter.com/5LahVdmVsG— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) February 21, 2026

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz nam zaimponować? Osiągnij 8/10 Pytanie 1 z 10 Nie jest żadną tajemnicą, że Polska jest krajem nizinnym. Ile procent powierzchni naszego państwa zajmują takowe? Ok. 81 proc. Ok. 86 proc. Ok. 91 proc. Następne pytanie