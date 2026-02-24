Ojciec rzucił się w sądzie na zabójcę dziecka. Nie miał litości

Ojciec rzucił się na 21-latka oskarżonego o zabójstwo jego syna. Bójka w sądzie w Karolinie Północnej
Ojciec zamordowanego nastolatka zaatakował 21-latka oskarżonego o to zabójstwo! Do bójki doszło w budynku sądu hrabstwa Mecklenburg w Charlotte w Karolinie Północnej. Shaheem Snype natknął się w korytarzu na 21-letniego Mariona McKnighta, oskarżonego o zastrzelenie jego 16-letniego syna Jamariyae Dixona. Na nagraniu widać, jak Snype rzuca się na młodego mężczyznę, przewraca go na podłogę, szarpie i kopie. W pewnym momencie McKnight próbuje wstać, ale po chwili znów zostaje powalony. Interweniujący funkcjonariusze użyli paralizatora, aby przerwać bójkę i obezwładnić zrozpaczonego ojca.McKnight został przewieziony do szpitala. Snype został zatrzymany i oskarżony o napaść skutkującą poważnymi obrażeniami. Do konfrontacji doszło krótko po tym, jak McKnight opuścił areszt za kaucją. Prokuratura wnioskowała o jej cofnięcie i ponowne osadzenie 21-latka w areszcie. Według bliskich rodziny ofiary ojciec nie pogodził się z decyzją o zwolnieniu podejrzanego.
16-latek zabity w strzelaninie wiosną zeszłego roku. Rodzina nie kryje emocji
Jamariyae Dixon został postrzelony wiosną ubiegłego roku podczas zdarzenia w Stroud Park Court. Policja poinformowała wówczas o trzech osobach z ranami postrzałowymi. 16-latek zmarł dwa dni później w szpitalu. McKnight został wskazany jako podejrzany i oskarżony o morderstwo. Od listopada 2025 roku przebywał na wolności pod dozorem elektronicznym, mieszkając w domu swojej matki. Rodzina nastolatka nie kryje emocji. Matka ofiary przyznała w rozmowie z lokalnym Queen City News, że widok ataku wywołał u niej pierwszą od miesięcy ulgę. Bliscy podkreślają, że wciąż przeżywają stratę, a śmierć 16-latka pozostawiła ranę, która – jak mówią – nigdy się nie zagoi. Sprawa zabójstwa Jamariyae Dixona wciąż jest w toku.