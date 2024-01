Oskarżony rzucił się na sędzię podczas procesu! Mocne WIDEO

Skazany rzucił się na sędzią podczas odczytywania wyroku i pobił ją! Sądowy monitoring uchwycił atak 30-letniego przestępcy

Sędzia to bez wątpienia zawód podwyższonego ryzyka. Kryminaliści skazani na wieloletnie więzienie na pewno niejednokrotnie marzą tylko o tym, by zemścić się na osobie, która wydała wyrok. Ataki na sędziów mają jednak poważne konsekwencje, a na salach sądowych jest ochrona. Do takich scen, jak ostatnio w USA, niemal nie dochodzi. Ale jednak najwyraźniej jest to w praktyce możliwe. Atak na odczytującą wyrok sędzię miał miejsce w Las Vegas w stanie Nevada. 62-letnia sędzia Mary Kay Holthus prowadziła sprawę 30-letniego Deobra Delone Reddena. Mężczyzna ubiegał się o zawieszenie kary za pobicia i kradzieże. Sędzia Holtius uznała, że Redden nie dostanie "zawiasów". Gdy podsądny to zrozumiał, wpadł w szał.

Sędzia i marszałek sądu z niegroźnymi obrażeniami. Krewki przestępca w areszcie

Na nagraniu z sądowego monitoringu, które obiegło media społecznościowe, widać, jak Deobra Redden ucieka z ławy oskarżonych i rzuca się na sędzię. Ona właśnie mówi: „Zgodnie z prawem stanu Nevada, ten sąd...”, po czym podnosi głowę i patrzy z niepokojem na to, co się dzieje. „Nie, [przekleństwo] to [przekleństwo]” - mówi mężczyzna, a potem pojawia się w kadrze. Rzuca się na kobietę, flagi spadają na ziemię. Potem widać trzech mężczyzn próbujących obezwładnić napastnika. Jak to się skończyło? Obrażenia niezagrażające życiu odnieśli sędzia i marszałek sądu. 30-latek trafił do aresztu, teraz jego wyrok bez wątpienia będzie jeszcze bardziej surowy.

Judge Mary Kay Holthus from the Clark County District Court was mid-sentencing when convicted criminal Delone Redden launched at her on Wednesday morningThese visuals are so scary!!!Praying for the Judge who was just doing her duty 😞 pic.twitter.com/bqyXll25cK— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) January 4, 2024

A man who had been denied probation attacked a judge during his sentencing in a Nevada courtroom on Wednesday in a violent episode that was captured on video. https://t.co/mWzAiCEpK5— The New York Times (@nytimes) January 4, 2024

