Piękna miss zamordowana w barze! Wstrząsające wideo pokazuje ostatnie chwile

Kandydatka na miss Ekwadoru zastrzelona w barze w biały dzień! 23-letnia Landy Párraga Goyburo zabita przez zazdrość i miłość do mafioza?!

Była piękna i sławna na cały Ekwador. W wieku zaledwie 23 lat miała już fortunę, własną linię odzieży sportowej i firmę importującą sprzęt AGD. Chętnie pozowała do kuszących zdjęć w bikini, na Instagramie obserwowało ją milion osób. Była nawet kandydatką na miss Ekwadoru. Czy taki sukces Landy Párraga Goyburo (+23 l.) zawdzięczała swoim szemranym kontaktom? Niestety, piękność zapłaciła za nie najwyższą cenę... W ostatnią niedzielę, 28 kwietnia Landy Párraga Goyburo spotkała się w barze w Quevedo z jakimś mężczyzną. Monitoring pokazany przez media, w tym "Daily Mail", uwiecznił te straszne chwile, w których do baru weszli napastnicy. Strzelali do pary, kobietę dobijali na podłodze. Miss umarła w kałuży krwi. Potem sprawcy uciekli. Czemu wykonano tę brutalną egzekucję?

Romans z gangsterem zgubił miss? "Przyjacielu, jej imię nie może nigdzie zostać ujawnione. Inaczej mój świat się zawali"

Wiele wskazuje na to, że to kontakty z ludźmi ze świata przestępczego zgubiły królową piękności. Na krótko przed zbrodnią prokuratura badająca mafię narkotykową w Ekwadorze ujawniła treść rozmowy dwóch mafiozów. Niejaki Helive Abgulo pisał na komunikatorze do handlarza narkotyków Leandro Norero, że policja pytała go o Párragę. „Jeśli moja żona znajdzie coś na jej temat, mam przerąbane. Przyjacielu, jej imię nie może nigdzie zostać ujawnione. Inaczej mój świat się zawali" - pisał mafiozo, co może sugerować, że romansował z miss lub że jego żona po prostu była o nią zazdrosna. Biuro Prokuratora Generalnego bada też przelewy wpływające na konto bankowe Párragi. Mafia rozrasta się w Ekwadorze coraz bardziej. Od 2020 roku ilość zabójstw wzrosła w tym kraju aż o 250 proc.

