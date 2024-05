Kim jest zamachowiec, który postrzelił Fico? Jest zatrzymany. Przed strzałem miał wykrzyczeć jedno zdanie!

Do przerażającego wydarzenia doszło na Słowacki. Postrzelony został szef rządu, premier Robert Fico. Wszystko wydarzyło się w miejscowości Handlova, gdzie odbywało się we środę 15 maja wyjazdowe posiedzenie słowackiego rządu. Według relacji świadków, którzy widzieli, co się działo, premier Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi. Napastnik zadał premierowi kilka strzałów, raniąc go bardzo poważnie. Polityk został zabrany do szpitala. Jak przekazał przedstawiciel słowackiego rządu jest on w sytuacji zagrażającej życiu.

Co z napastnikiem? Jak podały słowackie media napastnik, który strzelał do Roberta Fico został zatrzymany. Na razie nie wiadomo co nim kierowało i dlaczego strzelał. Jak podaje słowacki portal Pravda, tuż przed strzałem agresor miał krzyknąć w kierunku premiera: - Robo, chodź tutaj - cytuje zagraniczny portal serwis Onet. Okazuje się, że słowacka telewizja Joj dotarła do szczegółów dotyczących zamachowca. Ma to być 71-letni mężczyzna z Levic, inna słowacka telewizja podała, że zamachowcem był mężczyzna "w średnim wieku", cytuje Onet.

Zamachowiec, który w środę strzelał do premiera Słowacji to 71-letni mieszkaniec miejscowości Levice Juraj C. Portal SME podaje, że mężczyzna jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich. Według informacji przekazanych przez niezależny „Dennik N” broń, z której urodzony w 1953 roku mężczyzna strzelał do szefa rady ministrów, posiadał on legalnie, donosi PAP. Kiedyś pracował jako ochroniarz.

Kim jest Robert Fico?

W 2023 roku jego formacja zwyciężyła w wyborach w 2023, a Robert Fico został wybrany do parlamentu Słowacji. 2 października 2023 prezydent Zuzana Čaputová powierzyła mu misję utworzenia nowego rządu. Robert Fico jesienią ubiegłego roku został premierem już po raz czwarty. Jest on liderem partii Kierunek - Słowacka Socjalna Demokracja (SMER).

