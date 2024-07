Taylor Swift została sklonowana?! Te zdjęcia mówią wszystko

Ujawniono istnienie sobowtórki Taylor Swift. Zdumiewające podobieństwo Kelley Trasher do gwiazdy

Taylor Swift to jedna z największych gwiazd muzyki pop. Jej koncerty i piosenki biją rekordy popularności. Każdy spośród milionów fanów marzy o tym, by spotkać swoją idolkę. Czyżby szanse na to się... podwoiły? Fani amerykańskiej gwiazdy przecierają oczy ze zdumienia i wielu myśli, że dwoi im się w oczach. Media ujawniły istnienie kobiety łudząco podobnej do sławnej piosenkarki. Nie sposób nie pomyśleć, że ktoś chyba sklonował Taylor Swift. Tymczasem to po prostu bardzo podobna do niej osoba. O pięć lat starsza od gwiazdy Kelley Thrasher (40 l.) od dawna słyszała, że wygląda zupełnie jak słynna piosenkarka. W końcu nauczycielka z Shawnee w stanie Kansas postanowiła zostać "Taylor Swift" na pełen etat. Występuje na przyjęciach dla dzieci, gdzie kasuje 350 dolarów za godzinę. Po pracy nie ma bynajmniej szans odpocząć od Swift, bo jest regularnie zaczepiana na ulicy przez osoby proszące o zdjęcie.

"Zarobki są dobre - zarabiam więcej w dwie godziny niż przez tydzień, kiedy pracowałam jako nauczycielka"

"Nigdy nie byłam typem osoby, która robi sobie selfie, ale jeśli ludzie podchodzą do mnie na ulicy, muszę się z tym pogodzić i to zrobić. Zaczęłam dopiero kilka tygodni temu, ale już zagrałam cztery koncerty i mam zarezerwowane terminy do połowy września" - mówi sobowtórka piosenkarki dla "Daily Star". "Zarobki są dobre - zarabiam więcej w dwie godziny niż przez tydzień, kiedy pracowałam jako nauczycielka. Na pierwszej imprezie, na którą weszłam, wszyscy goście zamilkli z otwartymi ustami - wszyscy byli tak podekscytowani" - opowiada Kelley Trasher. Są i trudne chwile: „Wiele osób na TikToku jest wrednych zarówno wobec mnie, jak i wobec niej, a najtrudniej jest ignorować właśnie te komentarze. Mówią, że muszę schudnąć, żeby wyglądać jak ona, albo że jestem dwa razy starsza od niej – jestem od niej tylko o pięć lat starsza! Ale jak mawiała Taylor Swift, muszę po prostu „otrząsnąć się z tego”" - kończy 40-latka, nawiązując do hitu Taylor Swift "Shake it off".

Taylor Swift. Kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Niedawno spotykała się z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wieliu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas.

Taylor Swift lookalike cashes in thanks to likeness - but she's 'not a fan'https://t.co/8dd9FWYnqm pic.twitter.com/bjC0mVlA35— Daily Star (@dailystar) July 23, 2024

