Masakra na Manhattanie! Mężczyzna otworzył ogień w wieżowcu

27-letni Shane Devon Tamura urządził masakrę w nowojorskim drapaczu chmur na Manhattanie. Zginęło pięć osób, sprawca nie żyje

Kolejna krwawa strzelanina w Stanach Zjednoczonych! Tym razem doszło do niej w samym sercu nowojorskiego Manhattanu, tuż obok najbardziej luksusowych apartamentów i sklepów, na Park Avenue. W poniedziałkowy wieczór czasu lokalnego, a więc w nocy z 28 na 29 lipca czasu polskiego, do 193-metrowego drapacza chmur pod numerem 345 wszedł mężczyzna trzymający w ręku długą broń, tak zwany karabinek M4. Na monitoringu pokazanym potem przez policję widać, że 27-letni Shane Tamura nawet nie próbował kryć się ze swoimi zamiarami. Niestety, nie udało się go w porę powstrzymać. Mieszkaniec Las Vegas, który przejechał cały kraj, by dokonać swojej zbrodni, otworzył ogień w środku wieżowca. Zginęło pięć osób, w tym Didarul Islam, policjant po służbie, który pracował w budynku jako ochroniarz. Najpierw 27-latek strzelał w lobby, potem w windzie, a następnie na 33. piętrze 44-kondygnacyjnego wieżowca. Po wszystkim sprawca skierował broń na siebie, również zginął.

Kim był sprawca strzelaniny na Manhattanie? Dlaczego urządził masakrę w drapaczu chmur?

Kim był sprawca strzelaniny, zidentyfikowany już jako 27-letni Shane Tamura? Mężczyzna przyjechał samochodem z Las Vegas w stanie Nevada. Jak pisze "Daily Mail", wcześniej wyrzucono go z pracy ochroniarza w kasynie i być może to było kroplą, która przelała jakiś kielich goryczy. 27-latek wybrał wieżowiec pełen siedzib słynnych korporacji, w tym potężnego Backstone, ale wiele wskazuje na to, że mogło mu chodzić raczej o biura NFL, największej zawodowej ligi futbolu amerykańskiego, ponieważ w czasach szkoły średniej sam był zawodnikiem na Hawajach. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet filmy pokazujące Tamurę w stroju sportowym na boisku. Dodatkowo mężczyzna miał cierpieć w przeszłości na różne zaburzenia psychiczne. Może niepowodzenia związane z karierą pchnęły go do decyzji o zemście na szefach ligi? A może to przypadek, że w wieżowcu były te biura? To wyjaśni śledztwo.

Sonda Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych? TAK NIE

❗️🚨🇺🇸 - Shane Devon Tamura, 27, from Las Vegas, identified as the suspect in the Midtown Manhattan shooting at 345 Park Avenue. He killed five, including an NYPD officer, and injured six in the 44-story building housing Blackstone and NFL headquarters. Armed with an AR-style… pic.twitter.com/PxZSNQHa8q— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 29, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy 5. pytaniu pojawi się myśl o poddaniu się! Pytanie 1 z 10 Aldous Huxley jest znany przede wszystkim ze swojej powieści "Nowy wspaniały świat". Mniej znana jest np. ta o tytule "Niewidomy w... Gazie" Jerozolimie" Betlejem" Następne pytanie