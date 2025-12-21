Zobacz, jak wyrósł syn księżnej Kate! Przed świętami pomagał tacie

Książę George ma dopiero dwanaście lat, ale już pomału jest wprowadzany w swoje przyszłe królewskie obowiązki. Na razie oczywiście te lżejsze i bardziej przyjemnie. Książę William zabrał syna do schroniska dla bezdomnych. Tam zakasali rękawy i założyli kuchenne fartuchy, by pomagać w przygotowaniu paczek i posiłków dla podopiecznych oraz w ubieraniu choinki. A wszystko to w miejscu, w którym kiedyś pomagała księżna Diana.

Książę William i książę George pomagali w schronisku dla bezdomnych przed świętami

Aż trudno uwierzyć, że najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate jest już taki duży! Dwunastoletni George kiedyś zostanie królem Wielkiej Brytanii i już teraz pomału jest wprowadzany w świat pałacowych obowiązków. Dowodem tego jest ostatnia wizyta księcia Williama i księcia George’a w londyńskim schronisku dla bezdomnych The Passage - tego samego, do którego 31 lat temu Diana przyprowadziła swojego syna. Książę Walii i 12-latek zakasali rękawy i założyli kuchenne fartuchy, by pomagać w przygotowaniu paczek i posiłków dla podopiecznych oraz w ubieraniu choinki. Jak relacjonuje cytowany przez Daily Mail" Mick Clarke, dyrektor generalny The Passage, najpierw George wpisał się do księgi gości na tej samej stronie, na której widnieją podpisy Diany i Williama z 1993 roku. William miał wtedy powiedzieć synowi: „To moja mama. To ona przyprowadziła mnie tu po raz pierwszy”. 

Książę William gotował brukselkę i masował wolontariuszkę, potem dostali trzy misie

Potem George założył fartuch, przygotowywał puddingi, pomagał dekorować choinkę i pakować paczki dla osób, które nie mogły przyjść na świąteczny obiad. W paczkach znalazły się m.in. kosmetyki, skarpetki, batony, a także vouchery. William zajął się warzywami – gotował brukselkę, żartował z wolontariuszami, a w pewnym momencie nawet rozmasowywał ramiona jednej ze starszych pań. Atmosfera była daleka od sztywnej, urzędowej wizyty. Jak podkreśla Clarke, książę Walii od lat czuje się w The Passage jak u siebie. Podczas wizyty George poznał Briana i Sarah  - parę, która dzięki pomocy The Passage wyszła z bezdomności, znalazła mieszkanie, a dziś planuje ślub.  William i George spędzili w schronisku około godziny, a w podzięce dostali trzy pluszowe misie – po jednym dla każdego z dzieci Kate i księcia. Potem pojechali na rodzinny lunch do Buckingham Palace.

