Wielka Brytania zostanie bez króla? Książę George ma inne plany!

Życie najważniejszych członków brytyjskiej rodziny królewskiej jest zaplanowane od początku do końca. Najpierw edukacja w najlepszych szkołach, potem przygotowanie do objęcia w przyszłości tronu. Największa odpowiedzialność spoczywa na najstarszych potomkach królewskiego rodu. Książę William zostanie królem po śmierci wiekowego już króla Karola III, a po nim Brytyjczykami będzie władać 11-letni dziś książę George. Chociaż to jeszcze dziecko, już teraz ma zaplanowaną edukację i życie. Przykładowo, jak donosi Daily Mai, George wbrew wielowiekowej tradycji nie będzie służył w wojsku! A taka przecież była ścieżka kariery księcia Williama czy księcia Harry'ego. Czym zajmie się zatem najstarszy syn księżnej Kate i jej męża? Już wiadomo, o czym teraz marzy on sam! Jak się okazuje, nie jest to nic szacownego typu prawo czy medycyna...

Kiedy 11-latek ujrzał piec do pizzy opalany drewnem, zawołał: „To właśnie chcę robić, kiedy dorosnę!”

Najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate śni o zupełnie innej profesji. Jakiej? Można być zaszokowanym na te wieści! Takiego księcia w dziejach rodzin królewskich jeszcze chyba nie było. Bo mały George chce zostać... kucharzem. A konkretnie kucharzem specjalizującym się w pieczeniu pizzy. Tę tajemnicę zdradził pewien restaurator z Norfolk dziennikarzom Daily Mail. Podobno George z rodziną odwiedzili ten lokal, a kiedy 11-latek ujrzał piec do pizzy opalany drewnem, zawołał: „To właśnie chcę robić, kiedy dorosnę!”. „Przyjechali tu ze swoimi przyjaciółmi, ponieważ Sandringham nie jest aż tak daleko” — mówił restaurator. Ciekawe, czy George spełni swoje marzenie? A może gdy dorośnie, jednak zamarzy o czymś zupełnie innym niż wypiekanie pizzy?

Prince George says he wants to become a chef before becoming King - as he will not be expected to serve in the Armed Forces https://t.co/I75O568M2N pic.twitter.com/32xSnw3FDw— Daily Mail Online (@MailOnline) October 10, 2024

