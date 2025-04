i Autor: PAP/EPA; AP Photo

TRAGEDIA

Dziewięcioro dzieci nie żyje. Koszmarny finał ataku rakietowego na Krzywy Róg w Ukrainie

Rosyjski atak rakietowy na Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, pochłonął życie co najmniej 19 osób, w tym dziewięciorga dzieci. To jeden z najkrwawszych ataków od początku wojny. Rannych jest co najmniej 68 osób. W mieście ogłoszono trzydniową żałobę.