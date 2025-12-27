Nawet oni boją się Putina. Dowódca sił zbrojnych kraju bije na alarm. "Nie jesteśmy w stanie się bronić"

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-12-27 16:32

Szwajcaria, alpejski kraj kojarzony od wieków z neutralnością, również odczuwa niepokój związany z planami rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. - Szwajcaria nie jest w stanie obronić się przed atakiem na pełną skalę, a w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji musi zwiększyć wydatki na wojsko - ostrzegł dowódca tamtejszych sił zbrojnych generał Thomas Suessli.

Autor: Shutterstock, AP/ Associated Press
  • Szwajcaria, tradycyjnie neutralna, staje w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.
  • Dowódca sił zbrojnych ostrzega, że kraj nie jest przygotowany na atak na pełną skalę, a braki sprzętowe są poważne.
  • Pomimo zwiększenia wydatków na obronność, Szwajcaria musi przyspieszyć modernizację, aby sprostać nowym wyzwaniom.
  • Czy neutralność nadal zapewnia bezpieczeństwo w obliczu rosyjskiej eskalacji i cyberataków?

Dowódca szwajcarskich sił zbrojnych udzielił wywiadu dziennikowi "Neue Zuercher Zeitung", opublikowanego w sobotę (27 grudnia). Suessli zwrócił uwagę, że "Szwajcaria jest przygotowana na ataki »aktorów niepaństwowych« na infrastrukturę krytyczną oraz na ataki cybernetyczne". Zdaniem generała tamtejsze wojsko "wciąż zmaga się z poważnymi brakami sprzętowymi”.

Generał, który z początkiem stycznia odchodzi ze stanowiska, doprecyzował, że Szwajcaria nie ma zdolności do skutecznej obrony przed atakami rakietowymi dalekiego zasięgu czy agresją na pełną skalę.  - Trudno pogodzić się z tym, że w prawdziwej sytuacji kryzysowej tylko jedna trzecia żołnierzy byłaby w pełni wyposażona - dodał Suessli.

Szwajcaria zwiększa w ostatnich latach wydatki na obronność. Alpejski kraj modernizuje m.in. systemy artyleryjskie, a także zamówił amerykańskie myśliwce F-35. Do 2032 r. to neutralne państwo zamierza osiągnąć poziom 1 proc. PKB na cele obronne z obecnie ok. 0,7 proc. Wzrostu wydatków jest jednak - zdaniem obecnego dowódcy sił zbrojnych - niewystarczający.

Suessli twierdzi, że nastawienie do wojska w Szwajcarii nie zmieniło się mimo wojny w Ukrainie i rosyjskich działań destabilizujących Europę. Generał uważa przy tym za fałszywe przekonanie, że neutralność zapewnia ochronę. W ocenie szwajcarskiego wojskowego Rosja przygotowuje się do dalszej militarnej eskalacji przeciwko Zachodowi.

Generał Suessli poinformował, że w Szwajcarii „mają już dziś miejsce cyberataki, dezinformacja oraz szpiegostwo”, a z informacji służb specjalnych wynika, iż w kraju mieszka ponad 80 obywateli Rosji powiązanych ze służbami wywiadowczymi tego państwa. Równocześnie w Szwajcarii nie odnotowano dotychczas żadnego aktu sabotażu, za którym stałaby Rosja.

PUTIN
ROSJA
SIŁY ZBROJNE
SZWAJCARIA