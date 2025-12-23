Będzie koniec wojny na Ukrainie? Vance mówił bez złudzeń

J.D. Vance dla Unheard o szansie na porozumienie pokojowe: „Myślę, że jest duża szansa, że ​​tak, ale myślę, że jest duża szansa, że ​​nie”

Raz na jakiś czas robi się głośno o kolejnych próbach negocjacji pokojowych prowadzonych przez Rosję, Ukrainę i USA. Po tym, jak Donald Trump ogłosił swój 28-punktowy plan zakończenia wojny na Ukrainie, nadzieje na koniec konfliktu odżyły. Ale mijają kolejne tygodnie, a porozumienia i końca wojny nie widać. Czy takie negocjacje mają jakieś realne szanse powodzenia? Teraz na ten temat wypowiedział się J.D. Vance. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził w wywiadzie dla Unheard, że negocjacje pokojowe, jakie prowadzone są od dłuższego czasu przez Amerykanów z Rosjanami i Ukraińcami, wcale niekoniecznie przyniosą pożądany efekt, choć jego zdaniem poczyniono pewne postępy. „Będziemy nadal próbować negocjować. I myślę, że poczyniliśmy postępy, ale siedząc tu dzisiaj, nie powiedziałbym z przekonaniem, że osiągniemy pokojowe rozwiązanie” – ocenił wiceprezydent.

ZOBACZ TEŻ: Wiceprezydent USA powiedział, że demokracja w Europie jest zagrożona i porównał naszą sytuację do ZSRR

"Rosjanie naprawdę chcą kontroli terytorialnej nad Donieckiem. Ukraińcy, co zrozumiałe, postrzegają to jako poważny problem"

„Myślę, że jest duża szansa, że ​​tak, ale myślę, że jest duża szansa, że ​​nie” - powiedział wprost J.D.Vance. „Przełom, jaki moim zdaniem osiągnęliśmy, polega na tym, że wszystkie kwestie są faktycznie otwarte. [Początkowo] jest trochę gry w zaciemnianie, chowanie się za zmyślonymi kwestiami, a nie faktyczne ujawnianie swoich zamiarów. Rosjanie naprawdę chcą kontroli terytorialnej nad Donieckiem. Ukraińcy, co zrozumiałe, postrzegają to jako poważny problem związany z bezpieczeństwem, choć prywatnie przyznają, że w końcu prawdopodobnie i tak stracą Donieck – ale ostatecznie: może to nastąpić za 12 miesięcy, może nawet później”.

Sonda Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku? Tak Nie Nie wiem

JD Vance gets brutally honest about odds of resolving Ukraine War: ‘Good chance we won’t’ https://t.co/ihEITnxac0 pic.twitter.com/hk6OSB2OIO— New York Post (@nypost) December 22, 2025

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty, 10/10 dla najlepszych Pytanie 1 z 10 "Kłamstwo tysiąc razy powtórzone staje się prawdą". Kto to powiedział? Józef Stalin Benito Mussolini Joseph Goebbels Następne pytanie