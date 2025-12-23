Będzie koniec wojny na Ukrainie? Vance mówił bez złudzeń

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w wywiadzie dla Unheard, że negocjacje pokojowe, jakie prowadzone są od dłuższego czasu z Rosjanami i Ukraińcami, wcale niekoniecznie przyniosą pożądany efekt. J.D. Vance nie ukrywał, iż powodzenie rozmów wcale nie jest pewne. "Nie powiedziałbym z przekonaniem, że osiągniemy pokojowe rozwiązanie” – stwierdził wiceprezydent.

Autor: Julia Demaree Nikhinson/ Associated Press

J.D. Vance dla Unheard o szansie na porozumienie pokojowe: „Myślę, że jest duża szansa, że ​​tak, ale myślę, że jest duża szansa, że ​​nie”

Raz na jakiś czas robi się głośno o kolejnych próbach negocjacji pokojowych prowadzonych przez Rosję, Ukrainę i USA. Po tym, jak Donald Trump ogłosił swój 28-punktowy plan zakończenia wojny na Ukrainie, nadzieje na koniec konfliktu odżyły. Ale mijają kolejne tygodnie, a porozumienia i końca wojny nie widać. Czy takie negocjacje mają jakieś realne szanse powodzenia? Teraz na ten temat wypowiedział się J.D. Vance. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził w wywiadzie dla Unheard, że negocjacje pokojowe, jakie prowadzone są od dłuższego czasu przez Amerykanów z Rosjanami i Ukraińcami, wcale niekoniecznie przyniosą pożądany efekt, choć jego zdaniem poczyniono pewne postępy. „Będziemy nadal próbować negocjować. I myślę, że poczyniliśmy postępy, ale siedząc tu dzisiaj, nie powiedziałbym z przekonaniem, że osiągniemy pokojowe rozwiązanie” – ocenił wiceprezydent.

"Rosjanie naprawdę chcą kontroli terytorialnej nad Donieckiem. Ukraińcy, co zrozumiałe, postrzegają to jako poważny problem"

„Myślę, że jest duża szansa, że ​​tak, ale myślę, że jest duża szansa, że ​​nie” - powiedział wprost  J.D.Vance. „Przełom, jaki moim zdaniem osiągnęliśmy, polega na tym, że wszystkie kwestie są faktycznie otwarte. [Początkowo] jest trochę gry w zaciemnianie, chowanie się za zmyślonymi kwestiami, a nie faktyczne ujawnianie swoich zamiarów. Rosjanie naprawdę chcą kontroli terytorialnej nad Donieckiem. Ukraińcy, co zrozumiałe, postrzegają to jako poważny problem związany z bezpieczeństwem, choć prywatnie przyznają, że w końcu prawdopodobnie i tak stracą Donieck – ale ostatecznie: może to nastąpić za 12 miesięcy, może nawet później”.

