Książę William zostanie rozdzielony z jednym z dzieci?! "Już w 2025 roku"

Książę William będzie rozdzielony z najstarszym synem! "Gdy książę George skończy 12 lat, w 2025 roku"

Życie brytyjskiej rodziny królewskiej to nie rurki z kremem! Wiele sztywnych zasad i zakazów sprawia, że z pozoru wiodący sielankowe życie książęta i księżne muszą nieustająco mieć się na baczności. Teraz jedna z takich bezwzględnych reguł może spędzić sen z powiek księcia Williama. Jak donosi "Mirror", książę William może zostać rozdzielony z jednym ze swoich ukochanych dzieci. Chodzi o najstarszą pociechę księżnej Kate i księcia Williama, 11-letniego obecnie księcia George'a. Wszystko jest już przesądzone i zacznie się w 2025 roku! O co chodzi?

Książę William i książę George nie będą mogli latać jednym samolotem, kiedy George skończy 12 lat

Otóż zgodnie z królewskim protokołem książę William i książę George nie będą mogli latać jednym samolotem, kiedy George skończy 12 lat, a to nastąpi właśnie w 2025 roku, a konkretnie 22 lipca, czyli za rok. Chodzi oczywiście o względy bezpieczeństwa. William jest następcą tronu, George też kiedyś będzie królem. W razie katastrofy lotniczej zginęliby obaj, co doprowadziłoby do wielkiego chaosu w rodzinie królewskiej. Nie można przecież dopuścić, by zginęli obaj następcy tronu. Książę William i jego ojciec, król Karol III, musieli przestrzegać tego samego protokołu. A więc szykuje się bolesna rozłąka, bo biorąc pod uwagę czas, jaki royalsi spędzają w rozjazdach, potrwa ona nie raz i nie dwa bardzo długo.

Prince George May Have to Follow Royal Travel Protocol After His 12th Birthday https://t.co/EgNGwPAcNH— Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) July 8, 2024

