Putin podbije europejskie kraje? Dyrektor wywiadu USA zaprzecza

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-12-21 11:40

Rosja wcale nie zaatakuje Europy, tak twierdzą tylko podżegacze wojenni - napisała na platformie X Tulsi Gabbard, dyrektor Wywiadu Narodowego USA. "Prawda jest taka, że ​​„amerykański wywiad” ocenia, że ​​Rosja nie ma nawet możliwości podboju i okupacji Ukrainy, a co dopiero „najazdu i okupacji” Europy"' - stwierdziła w swoim wpisie Gabbard. Odniosła się w ten sposób do rewelacji Reutersa, który powołując się na sześć osób mających mieć dostęp do poufnych informacji amerykańskiego, opublikował zupełnie inne doniesienia.

Putin i Gierasimow

i

Autor: Associated Press

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard uważa, ze Putin nie podbije całej Ukrainy ani nie zaatakuje Europy

Już za parę lat możemy zmierzyć się z rosyjskim atakiem, Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, jesteśmy następnym rosyjskim celem - takie stwierdzenia padają raz po raz z ust zachodnich polityków od czasu rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Sam Putin twierdzi, że to wszystko nonsens i nie zamierza atakować państw NATO. W podobnym tonie wypowiedziała się ostatnio na platformie X Tulsi Gabbard. "Podżegacze wojenni z deep state i ich media propagandowe ponownie próbują podważyć wysiłki prezydenta Trumpa, by zaprowadzić pokój na Ukrainie – a nawet w Europie – fałszywie twierdząc, że „amerykańska wspólnota wywiadowcza” zgadza się i popiera stanowisko UE/NATO, że celem Rosji jest inwazja/podbój Europy (aby zyskać poparcie dla swojej prowojennej polityki). Prawda jest taka, że ​​„amerykański wywiad” ocenia, że ​​Rosja nie ma nawet możliwości podboju i okupacji Ukrainy, a co dopiero „najazdu i okupacji” Europy" - napisała dyrektor Wywiadu Narodowego USA.

Reuters z kolei podawał, że Putin chce całej Ukrainy, a nawet części Europy dawniej należącej do ZSRR

Tulsi Gabbard odniosła się w ten sposób do rewelacji Reutersa, który powołując się na sześć osób mających mieć dostęp do poufnych informacji amerykańskiego, opublikował zupełnie inne doniesienia. W piątek agencja Reutera napisała, że służby Stanów Zjednoczonych ustaliły, iż Władimir Putin chce zająć całą Ukrainę, a nie tylko Donbas, a także część Europy, która dawniej wchodziła w skład ZSRR. Chodziłoby tutaj o państwa bałtyckie - Litwę, Łotwę i Estonię. "Raporty wywiadu USA nadal ostrzegają, że prezydent Rosji Władimir Putin nie porzucił swoich planów zdobycia całej Ukrainy i odzyskania części Europy, która należała do byłego imperium sowieckiego – podało sześć źródeł zaznajomionych z amerykańskim wywiadem" - pisał Reuters. 

Super Express Google News
Sonda
Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Konwencja świąteczna, 12 pytań jak 12 potraw!
Pytanie 1 z 12
Nie można zacząć inaczej, niż od filmu "Kevin sam w domu"! Pamiętasz, dokąd poleciała jego rodzina, zostawiając go niefortunnie w domu?
PUTIN ZAKOŃCZY WOJNĘ NA WŁASNYCH WARUNKACH I PORANNY RING
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADIMIR PUTIN
WOJNA NA UKRAINIE