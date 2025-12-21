Putin podbije europejskie kraje? Dyrektor wywiadu USA zaprzecza

Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard uważa, ze Putin nie podbije całej Ukrainy ani nie zaatakuje Europy

Już za parę lat możemy zmierzyć się z rosyjskim atakiem, Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, jesteśmy następnym rosyjskim celem - takie stwierdzenia padają raz po raz z ust zachodnich polityków od czasu rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Sam Putin twierdzi, że to wszystko nonsens i nie zamierza atakować państw NATO. W podobnym tonie wypowiedziała się ostatnio na platformie X Tulsi Gabbard. "Podżegacze wojenni z deep state i ich media propagandowe ponownie próbują podważyć wysiłki prezydenta Trumpa, by zaprowadzić pokój na Ukrainie – a nawet w Europie – fałszywie twierdząc, że „amerykańska wspólnota wywiadowcza” zgadza się i popiera stanowisko UE/NATO, że celem Rosji jest inwazja/podbój Europy (aby zyskać poparcie dla swojej prowojennej polityki). Prawda jest taka, że ​​„amerykański wywiad” ocenia, że ​​Rosja nie ma nawet możliwości podboju i okupacji Ukrainy, a co dopiero „najazdu i okupacji” Europy" - napisała dyrektor Wywiadu Narodowego USA.

Reuters z kolei podawał, że Putin chce całej Ukrainy, a nawet części Europy dawniej należącej do ZSRR

Tulsi Gabbard odniosła się w ten sposób do rewelacji Reutersa, który powołując się na sześć osób mających mieć dostęp do poufnych informacji amerykańskiego, opublikował zupełnie inne doniesienia. W piątek agencja Reutera napisała, że służby Stanów Zjednoczonych ustaliły, iż Władimir Putin chce zająć całą Ukrainę, a nie tylko Donbas, a także część Europy, która dawniej wchodziła w skład ZSRR. Chodziłoby tutaj o państwa bałtyckie - Litwę, Łotwę i Estonię. "Raporty wywiadu USA nadal ostrzegają, że prezydent Rosji Władimir Putin nie porzucił swoich planów zdobycia całej Ukrainy i odzyskania części Europy, która należała do byłego imperium sowieckiego – podało sześć źródeł zaznajomionych z amerykańskim wywiadem" - pisał Reuters.

Sonda Czy Rosja naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO? Tak, Kreml wyraźnie się zbroi Nie, to tylko straszenie Zachodu Groźba jest realna, ale NATO odstraszy Rosję Trudno ocenić

Deep State warmongers and their Propaganda Media are again trying to undermine President Trump’s efforts to bring peace to Ukraine—and indeed Europe—by falsely claiming that the ‘U.S. intelligence community’ agrees to and supports EU/NATO viewpoint that Russia’s aim is to…— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) December 20, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Konwencja świąteczna, 12 pytań jak 12 potraw! Pytanie 1 z 12 Nie można zacząć inaczej, niż od filmu "Kevin sam w domu"! Pamiętasz, dokąd poleciała jego rodzina, zostawiając go niefortunnie w domu? Do Paryża Do Barcelony Do Londynu Następne pytanie