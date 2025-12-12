Mark Rutte uważa, że Europa musi zbroić się jeszcze bardziej, bo tylko to może zapobiec wojnie z Rosją
Odkąd Mark Rutte został sekretarzem generalnym NATO, powtarza, że w ciągu kilku najbliższych lat może wybuchnąć wojna z Rosją, a Europa powinna się na to szykować i zbroić się. Teraz powtórzył swoje tezy podczas przemówienia w Berlinie i to w jeszcze mocniejszych słowach, niż zazwyczaj. „Jesteśmy kolejnym celem Rosji. Obawiam się, że zbyt wielu po cichu spoczywa na laurach. Zbyt wielu nie odczuwa pilności. I zbyt wielu uważa, że czas jest po naszej stronie. Tak nie jest. Czas na działanie nadszedł” – powiedział Rutte, cytowany przez Reutersa. „Konflikt jest u naszych drzwi. Rosja ponownie sprowadziła wojnę do Europy. I musimy być przygotowani” – dodał. O co mu chodziło z "działaniem"? Na szczęście z kontekstu wynika, że po prostu o jeszcze intensywniejsze zbrojenie się i zwiększanie wydatków na obronność, a nie o jakieś militarne działania, a to wszystko jego zdaniem może zapobiec wojnie w Europie. Jak powiedział szef NATO, intensyfikowanie wysiłków obronnych jest według niego konieczne, aby zapobiec wojnie prowadzonej przez Rosję, a ta może „przybrać skalę wojny porównywalną z tą, którą przeżyli nasi dziadkowie i pradziadkowie”. Powtórzył, że jego zdaniem Rosja może być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko NATO w ciągu pięciu lat.
Mark Rutte już wcześniej mówił, że wojna może wybuchnąć w ciągu najbliższych paru lat
Dokładnie to samo, tylko nie w aż tak katastroficznym tonie mówił Mark Rutte niemal dokładnie rok temu. NATO musi zwiększyć wydatki na obronność, bo nie jesteśmy gotowi na to, co nas czeka "za cztery do pięciu lat" - powiedział podczas konferencji zorganizowanej przez think tank Carnegie Europe w grudniu 224 roku. Europa musi "przełączenia sposób myślenia na tryb wojenny" - stwierdził wówczas w bawełnę holenderski polityk. Sekretarz generalny NATO jednoznacznie wskazał na Rosję jako na źródło zagrożenia, ale mówił i o Chinach, które "znacznie zwiększają swoje siły, w tym broń nuklearną", zaś ich powodzenie w próbach dotarcia do kluczowej infrastruktury państw NATO "mogłoby sparaliżować nasze społeczeństwa". Ostrzegł też, że Rosja odbudowuje swoje militarne siły "znacznie szybciej, niż przewidywaliśmy".